Kata Hugo Ekitike usai Cetak Gol Debut di Liga Inggris Bersama Liverpool

Hugo Ekitike, tampil apik mencetak gol debutnya di Liga Inggris, saat Liverpool mengalhkan Bournemouth 4-2.(Media Sosial X)

LIVERPOOL mengawali Liga Primer Inggris musim 2025/2026 dengan kemenangan 4-2 atas Bournemouth di Anfield, Sabtu (16/8) dini hari WIB. Striker baru the Reds, Hugo Ekitike, tampil apik mencetak gol debutnya di Liga Inggris.

Pemain asal Prancis itu mengaku bangga mewujudkan impian masa kecilnya setelah mencetak gol pada laga debut di Liga Inggris. Dia juga memberi satu asisst.

Didatangkan dari Eintracht Frankfurt pada musim panas ini dengan mahar 79 juta poundsterling, Ekitike langsung memberi dampak instan. Sebelum laga kontra Bournemouth, ia sudah mencetak gol di partai kompetitif pertamanya saat di ajang Community Shield pekan lalu.

Baca juga : Liverpool vs Bournemounth: Liverpool Menang Dramatis 4-2 atas Bournemouth

Bagi Ekitike, kesempatan bermain di kompetisi Liga Inggris sudah ia nantikan sejak lama.

“Ini adalah mimpi. Saya selalu bermimpi bermain di Liga Inggris, jadi saya menikmati setiap menit di stadion yang luar biasa ini. Saya ingin berada di tengah atmosfer penonton,” ujar Eketike dilansir The Standard.

Meski sempat unggul dua gol, Liverpool kehilangan kendali permainan dan dikejar hingga 2-2 sebelum Federico Chiesa dan Mohamed Salah memastikan tiga poin penuh. Ekitike menilai performa tim belum maksimal.

Baca juga : Anfield Penuh Haru, Liverpool Kenang Diogo Jota dan Andre Silva di Laga Pembuka Musim

“Masih banyak yang harus kami lakukan untuk menjadi lebih baik dan meraih target. Saya merasa penampilan saya bagus, tapi masih bisa lebih baik lagi. Yang terpenting adalah kemenangan dan mentalitas yang kami tunjukkan,” katanya.

Ekitike menambahkan dirinya harus beradaptasi dengan gaya bermain di Inggris yang berbeda dari Bundesliga, terutama karena ruang gerak yang lebih terbatas.

Ia juga mengungkapkan, kemenangan itu dipersembahkan untuk para pendukung dan mengenang Diogo Jota yang telah berpulang.

“Jelas kami ingin menang untuk semua orang yang datang malam ini dan untuk Diogo, dan itulah yang kami lakukan. Saya pikir saya akan semakin berkembang dan memberi lebih banyak kontribusi untuk tim ini," imbuhnya. (Z-2)