Arne Slot Puji Mentalitas Florian Wirtz

PELATIH Liverpool Arne Slot mengaku terkesan dengan mental yang dimiliki Florian Wirtz, pemain baru the Reds, yang didatangkan dari Bayer Leverkusen dengan harga 116 juta pound sterling (sekitar Rp2,5 triliun).

Harga itu membuat Wirtz menjadi pemain dengan transfer termahal di Liga Primer Inggris, dan ketujuh di dunia di bawah Neymar, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, Joao Felix, dan Jude Bellingham.

"Mentalitasnya mungkin merupakan kekuatan terbesarnya dan itu sangat berarti karena jika Anda melihatnya bermain, Anda akan berpikir,

'Serius, ya?' karena dia sangat kreatif," kata Slot, dikutip dari laman resmi klub, Jumat (15/8).

"Tapi betapa kuatnya mentalnya, dia sama sekali tidak terganggu oleh biaya transfer atau hal lainnya," tambah dia.

Wirtz didatangkan Liverpool setelah dia mencetak 57 gol dan 65 assists dari 202 penampilan bersama Leverkusen sejak musim 2019/2020.

Ia menjadi bagian kesuksesan Die Werkself selama dua musim terakhir saat tim yang dulu diasuh Xabi Alonso itu hanya mengalami satu kali kekalahan pada musim 2023/2024, ketika mereka memenangkan Bundesliga, DFB Pokal, dan menjadi finalis Liga Europa.

Kesuksesan yang diraih Wirtz membuatnya dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Jerman 2025 dan masuk dalam daftar 30 orang kandidat peraih Ballon d'Or.

"Dia mungkin masih muda, tapi dia sudah banyak menang. Sebenarnya, kita bisa melihatnya sebagai pemain muda, tapi dari segi pengalaman yang sudah dimilikinya, saya tidak melihatnya sebagai pemain muda," kata Slot.

"Dia memenangkan liga di Jerman, memenangkan DFB Pokal, bermain untuk negaranya berkali-kali," lanjut pelatih asal Belanda itu.

Pemain 22 tahun asal Jerman itu telah memainkan tiga dari lima pertandingan pramusim Liverpool. Ia membuka laga pramusimnya dengan melawan AC Milan di Hong Kong, lalu melawan Yokohama F Marinos di Jepang saat ia mencetak gol, dan terakhir pada laga kedua melawan Athletic Bilbao di Anfield.

Terakhir, Wirtz tampil di ajang Community Shield saat The Reds kalah adu penalti dari Crystal Palace di Wembley.

Pada laga itu, Wirtz bermain sebagai starter dan mencetak assist pertamanya di ajang resmi.

"Saya pikir pemain bagus selalu menemukan cara untuk bermain bagus di tim bagus, dan dia memang pemain bagus dan bermain di tim bagus," ucap Slot.

Wirtz dan Liverpool akan membuka Liga Primer Inggris pada besok Sabtu (16/8) dini hari pukul 02.00 WIB saat mereka menjamu Bournemouth di Anfield. (Ant/Z-1)