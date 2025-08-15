Arne Slot Puji Mentalitas Florian Wirtz

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PELATIH Liverpool Arne Slot mengaku terkesan dengan mental yang dimiliki Florian Wirtz, pemain baru the Reds, yang didatangkan dari Bayer Leverkusen dengan harga 116 juta pound sterling (sekitar Rp2,5 triliun).
Harga itu membuat Wirtz menjadi pemain dengan transfer termahal di Liga Primer Inggris, dan ketujuh di dunia di bawah Neymar, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, Joao Felix, dan Jude Bellingham.
"Mentalitasnya mungkin merupakan kekuatan terbesarnya dan itu sangat berarti karena jika Anda melihatnya bermain, Anda akan berpikir,
'Serius, ya?' karena dia sangat kreatif," kata Slot, dikutip dari laman resmi klub, Jumat (15/8).
"Tapi betapa kuatnya mentalnya, dia sama sekali tidak terganggu oleh biaya transfer atau hal lainnya," tambah dia.
Wirtz didatangkan Liverpool setelah dia mencetak 57 gol dan 65 assists dari 202 penampilan bersama Leverkusen sejak musim 2019/2020.
Ia menjadi bagian kesuksesan Die Werkself selama dua musim terakhir saat tim yang dulu diasuh Xabi Alonso itu hanya mengalami satu kali kekalahan pada musim 2023/2024, ketika mereka memenangkan Bundesliga, DFB Pokal, dan menjadi finalis Liga Europa.
Kesuksesan yang diraih Wirtz membuatnya dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Jerman 2025 dan masuk dalam daftar 30 orang kandidat peraih Ballon d'Or.
"Dia mungkin masih muda, tapi dia sudah banyak menang. Sebenarnya, kita bisa melihatnya sebagai pemain muda, tapi dari segi pengalaman yang sudah dimilikinya, saya tidak melihatnya sebagai pemain muda," kata Slot.
"Dia memenangkan liga di Jerman, memenangkan DFB Pokal, bermain untuk negaranya berkali-kali," lanjut pelatih asal Belanda itu.
Pemain 22 tahun asal Jerman itu telah memainkan tiga dari lima pertandingan pramusim Liverpool. Ia membuka laga pramusimnya dengan melawan AC Milan di Hong Kong, lalu melawan Yokohama F Marinos di Jepang saat ia mencetak gol, dan terakhir pada laga kedua melawan Athletic Bilbao di Anfield.
Terakhir, Wirtz tampil di ajang Community Shield saat The Reds kalah adu penalti dari Crystal Palace di Wembley.
Pada laga itu, Wirtz bermain sebagai starter dan mencetak assist pertamanya di ajang resmi.
"Saya pikir pemain bagus selalu menemukan cara untuk bermain bagus di tim bagus, dan dia memang pemain bagus dan bermain di tim bagus," ucap Slot.
Wirtz dan Liverpool akan membuka Liga Primer Inggris pada besok Sabtu (16/8) dini hari pukul 02.00 WIB saat mereka menjamu Bournemouth di Anfield. (Ant/Z-1)
Omari Hutchinson dan James McAtee dipandang sebagai bagian dari rencana membangun skuad yang kompetitif karena Nottingham Forest akan berlaga di kompetisi Eropa pertama sejak musim 1995/96.
Berdasarkan laman daring resmi Liga Primer Inggris, perubahan terbesar adalah pembatasan perilaku protes pemain kepada wasit.
Pada musim lalu, Liverpool menang dua kali atas Bournemouth, dengan total mencetak lima gol dan tanpa kebobolan sama sekali.
Liverpool berencana langsung memboyong Giovanni Leoni dari Parma dan tidak meminjamkan kembali sang pemain ke klub Serie A itu.
AC Milan, saat ini, sedang menjajaki opsi pinjaman sebesar 6 juta Euro atau sekitar Rp113 miliar dan opsi pembelian dengan biaya 45 juta Euro atau sekitar Rp852 miliar untuk Rasmus Hojlund.
Ekitike direkrut dari Frankfurt dengan mahar sekitar 80 juta euro.
Liverpool perlu segera membenahi pertahanan menjelang laga pembuka Liga Primer Inggris melawan Bournemouth di Anfield, Sabtu (16/8) dini hari WIB.
Pelatih Liverpool Arne Slot mengungkapkan kekhawatiran atas rapuhnya lini pertahanan timnya. Itu ia sampaikan setelah Virgil van Dijk dipecundangi Crystal Palace di laga Community Shield.
The Reds akan berhadapan dengan juara Piala FA, Crystal Palace, di Stadion Wembley.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved