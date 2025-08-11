Arne Slot Puas Hugo Ekitike Cetak Gol di Laga Crystal Palace vs Liverpool

Hugo Ekitike.(DOK INSTAGRAM/@HEKITIKE)

PELATIH Liverpool, Arne Slot, mengaku sangat gembira setelah penyerang barunya, Hugo Ekitike, mencetak gol perdana dalam laga kompetitif Community Shield melawan Crystal Palace di Stadion Wembley, Minggu lalu.

Ekitike, yang direkrut dari Frankfurt dengan mahar sekitar 80 juta euro (sekitar Rp1,5 triliun), hanya butuh empat menit untuk membobol gawang lawan usai memanfaatkan umpan Florian Wirtz.

"Selalu menyenangkan jika Anda memulai karier di klub baru, tetapi akan lebih menyenangkan lagi jika memenangi pertandingan sepak bola karena saya pikir itu lebih penting daripada mencetak gol," ujar Slot, dikutip dari laman resmi klub, Senin.

Baca juga : Crystal Palace vs Liverpool, Arne Slot: Pertahanan harus Banyak Berbenah

Selain Ekitike, rekrutan baru lainnya, Jeremie Frimpong, juga turut mencatatkan gol. Namun, dua gol debut tersebut belum cukup membawa Liverpool menang, karena mereka takluk 2-3 dalam adu penalti setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal.

Ekitike tampil selama 71 menit dengan catatan 25 sentuhan, 16 operan berakurasi 88 persen, satu sapuan, satu tekel, satu kemenangan duel darat, dua kemenangan duel udara, dua tembakan melenceng, dan dua peluang besar yang terbuang.

Slot menjelaskan keputusan tidak memainkan striker asal Prancis itu secara penuh, mengingat Liverpool akan membuka Liga Inggris melawan Bournemouth di Anfield pada Sabtu (16/8) dini hari WIB.

"Dia memberikan dampak yang baik, tetapi dia juga merupakan contoh pemain yang datang, saya rasa, satu setengah hingga dua minggu yang lalu, di akhir tur Asia kami," kata pelatih asal Belanda itu.

"Jadi bagi saya, dengan hanya tiga atau empat hari sebelum pertandingan Jumat, tidak bijaksana untuk memainkannya selama 90 menit," lanjutnya.

Ekitike menjadi satu dari tujuh pemain baru The Reds musim ini, bersama Florian Wirtz, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Armin Pecsi, Freddie Woodman, dan Giorgi Mamardashvili. (Ant/I-3)