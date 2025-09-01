Liverpool vs Arsenal, Tendangan Bebas Dominik Szoboszlai Pastikan Kemenangan The Reds

Gelandang Liverpool Dominik Szoboszlai (kanan) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Arsenal di laga Liga Primer Inggris.(AFP/Darren Staples)

GELANDANG Liverpool Dominik Szoboszlai mencetak gol dari tendangan bebas untuk mengantarkan the Reds membungkam Arsenal 1-0 dalam laga pekan ketiga Liga Primer Inggris di Stadion Anfield, Liverpool, Inggris, Minggu (31/8).

Szoboszlai, yang dimainkan oleh pelatih Arne Slot sebagai bek kanan lantaran cedera Jeremie Frimpong, melepaskan tendangan bebas yang melayang melewati pagar hidup Arsenal sebelum menukik tidak terjangkau kiper David Raya di menit ke-83.

Kemenangan ini sekaligus membuat Liverpool naik ke puncak klasemen sementara Liga Primer Inggris berbekal sapu bersih kemenangan di tiga laga awal dan mengoleksi sembilan poin, menyisihkan Arsenal (6), yang turun ke urutan ketiga.

Memulai babak pertama, kedua tim bermain terbuka dan saling mencoba untuk menguasai dominasi permainan.

Arsenal hampir membuat publik Anfield bungkam pada menit ke-36. Pergerakan dari Noni Madueke berlari masuk ke dalam kotak penalti dan melesatkan tembakan yang masih bisa digagalkan kiper Allison Becker.

Kedudukan imbang tanpa gol bertahan hingga wasit meniup peluit babak pertama dan Liverpool memasuki paruh kedua dengan memanfaatkan transisi cepat untuk berusaha menekan tim tamu.

Peluang emas diraih The Reds pada menit ke-61. Florian Wirtz memperoleh celah di dalam kotak penalti, namun tembakannya masih terlalu mudah untuk dijangkau David Raya.

Dua menit berselang, bek tengah Arsenal Gabriel Magalhaes melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang masih bisa diblok lini pertahanan Liverpool.

Di menit ke-81, Martin Zubimendi melakukan sebuah pelanggaran di luar kotak penalti. Szoboszlai, yang menjadi algojo tendangan bebas, melesatkan tendangan keras ke tiang kiri gawang yang gagal dijangkau Raya. Liverpool unggul 1-0.

Lima menit berselang pemain anyar Arsenal Eberechi Eze bergerak ke dalam kotak penalti dan mendapatkan hadangan dari pemain Liverpool. Wasit menilai bahwa kontak tersebut tak berbahaya dan menginstruksikan untuk melanjutkan pertandingan.

Hingga waktu tersisa, Meriam London kesulitan membongkar pertahanan dari Liverpool. Laga pun berakhir dengan kemenangan 1-0 Liverpool atas Arsenal. (Ant/Z-1)