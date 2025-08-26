Cedera, Bukayo Saka Terancam Absen Bela Arsenal Kontra Liverpool

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PENYERANG sayap Bukayo Saka terancam absen membela Arsenal menghadapi Liverpool di laga Liga Primer Inggris di Stadion Anfield, Liverpool, Minggu (31/8).
Menurut laporan Sky Sports, Senin (25/8), Saka absen setelah mendapatkan masalah hamstring pada pertandingan Liga Primer Inggris melawan Leeds United, akhir pekan lalu.
Saka mendapatkan masalah hamstring sehingga tidak bisa melanjutkan laga untuk digantikan Leandro Trossard di awal babak kedua.
Arsenal meyakini cedera Saka tidak serius, walau pemain Inggris itu dipaksa absen setidaknya empat pekan.
Dengan demikian, Saka absen menghadapi Liverpool, dan tidak bisa bergabung memperkuat Timnas Inggris dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, melawan timnas Andorra dan timnas Serbia.
Situasi tersebut membuat pelatih Arsenal Mikel Areta berencana memberikan debut kepada rekrutan anyar Eberechi Eze ketika menghadapi Liverpool.
Barisan depan Arsenal kemungkinan diisi tiga pemain baru, yakni Eze, Viktor Gyokeres, dan Noni Madueke saat bertandang ke Anfield.
Arsenal juga mungkin kehilangan gelandang Martin Odegaard karena cedera kala menghadapi Leeds United. (Ant/Z-1)
Gol ke gawang Newcastle United menjadikan Rio Ngumoha sebagai pencetak gol termuda Liverpool di usia 16 tahun 361 hari, memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang Ben Woodburn.
Dengan koleksi enam poin, Arsenal memimpin klasemen sementara Liga Primer Inggris, unggul selisih gol atas Tottenham Hotspur di posisi kedua.
Rio Ngumoha mencetak gol di masa injury time babak kedua untuk memastikan Liverpool menang 3-2 atas Newcastle United di laga lanjutan Liga Primer Inggris, Selasa (26/8) dini hari WIB.
Pelatih Newcastle United Eddie Howe mengakui bahwa penyerang Liverpool Hugo Ekitike, yang masih berusia 22 tahun, adalah striker dengan prospek bagus saat ini.
Jeremie Frimpong mengalami cedera hamstring tersebut saat membela Liverpool di laga Liga Primer Inggris kontra Bournemouth.
Kapten timnas Meksiko Edson Alvarez resmi dipinjam klub Liga Turki Fenerbahce selama semusim ditambah opsi pembelian permanen dari klub Liga Primer Inggris West Ham United.
Everton menyelesaikan transfer Tyler Dibling dari Southampton dengan kontrak empat tahun hingga Juni 2029
