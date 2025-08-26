Cedera, Bukayo Saka Terancam Absen Bela Arsenal Kontra Liverpool

Penyerang Arsenal Bukayo Saka.(AFP/HENRY NICHOLLS)

PENYERANG sayap Bukayo Saka terancam absen membela Arsenal menghadapi Liverpool di laga Liga Primer Inggris di Stadion Anfield, Liverpool, Minggu (31/8).

Menurut laporan Sky Sports, Senin (25/8), Saka absen setelah mendapatkan masalah hamstring pada pertandingan Liga Primer Inggris melawan Leeds United, akhir pekan lalu.

Saka mendapatkan masalah hamstring sehingga tidak bisa melanjutkan laga untuk digantikan Leandro Trossard di awal babak kedua.

Arsenal meyakini cedera Saka tidak serius, walau pemain Inggris itu dipaksa absen setidaknya empat pekan.

Dengan demikian, Saka absen menghadapi Liverpool, dan tidak bisa bergabung memperkuat Timnas Inggris dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, melawan timnas Andorra dan timnas Serbia.

Situasi tersebut membuat pelatih Arsenal Mikel Areta berencana memberikan debut kepada rekrutan anyar Eberechi Eze ketika menghadapi Liverpool.

Barisan depan Arsenal kemungkinan diisi tiga pemain baru, yakni Eze, Viktor Gyokeres, dan Noni Madueke saat bertandang ke Anfield.

Arsenal juga mungkin kehilangan gelandang Martin Odegaard karena cedera kala menghadapi Leeds United. (Ant/Z-1)