Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Cedera, Bukayo Saka Terancam Absen Bela Arsenal Kontra Liverpool

Basuki Eka Purnama
26/8/2025 05:38
Cedera, Bukayo Saka Terancam Absen Bela Arsenal Kontra Liverpool
Penyerang Arsenal Bukayo Saka.(AFP/HENRY NICHOLLS)

PENYERANG sayap Bukayo Saka terancam absen membela Arsenal menghadapi Liverpool di laga Liga Primer Inggris di Stadion Anfield, Liverpool, Minggu (31/8).

Menurut laporan Sky Sports, Senin (25/8), Saka absen setelah mendapatkan masalah hamstring pada pertandingan Liga Primer Inggris melawan Leeds United, akhir pekan lalu.

Saka mendapatkan masalah hamstring sehingga tidak bisa melanjutkan laga untuk digantikan Leandro Trossard di awal babak kedua.

Baca juga : Liverpool Tekuk Arsenal di Laga Pramusim

Arsenal meyakini cedera Saka tidak serius, walau pemain Inggris itu dipaksa absen setidaknya empat pekan.

Dengan demikian, Saka absen menghadapi Liverpool, dan tidak bisa bergabung memperkuat Timnas Inggris dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, melawan timnas Andorra dan timnas Serbia.

Situasi tersebut membuat pelatih Arsenal Mikel Areta berencana memberikan debut kepada rekrutan anyar Eberechi Eze ketika menghadapi Liverpool.

Barisan depan Arsenal kemungkinan diisi tiga pemain baru, yakni Eze, Viktor Gyokeres, dan Noni Madueke saat bertandang ke Anfield.

Arsenal juga mungkin kehilangan gelandang Martin Odegaard karena cedera kala menghadapi Leeds United. (Ant/Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved