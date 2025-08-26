Rio Ngumoha Catatkan Diri Sebagai Pencetak Gol Termuda Liverpool

Penyerang Liverpool Rio Ngumoha.(AFP/Darren Staples)

PENYERANG berusia 16 tahun, Rio Ngumoha, mengukir sejarah sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah Liverpool.

Di laga pekan kedua Liga Primer Inggris melawan Newcastle United, Selasa (26/8) dini hari WIB, Ngumoha mencetak gol kemenangan dramatis pada menit ke-100 yang memastikan kemenangan 3-2 Liverpool di Saint James' Park.

Mengutip laman Liverpool, gol tersebut menjadikan Ngumoha sebagai pencetak gol termuda klub dalam usia 16 tahun 361 hari, memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang Ben Woodburn (17 tahun 45 hari) pada November 2016.

Baca juga : Newcastle United vs Liverpool, Gol Larut Rio Ngumoha Pastikan Kemenangan the Reds

Liverpool unggul 2-0 melalui gol Ryan Gravenberch dan Hugo Ekitike. Newcastle United harus bermain dengan 10 pemain sepanjang babak kedua setelah Anthony Gordon mendapat kartu merah sebelum babak pertama berakhir.

Newcastle kemudian bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-88. Di tengah situasi genting, pelatih Arne Slot memasukkan Ngumoha sebagai pengganti pada menit ke-96.

Hanya empat menit berselang, Ngumoha menerima umpan silang dari Mohamed Salah, yang dilepaskan Dominik Szoboszlai, dan dengan tenang melepaskan tembakan akurat ke sudut jauh gawang untuk memicu kegembiraan di kalangan pendukung Liverpool.

Baca juga : Klasemen Liga Primer Inggris: Arsenal, Tottenham Hotspur, dan Liverpool Sempurna, The Gunners di Puncak

Ngumoha, yang berulang tahun ke-17, Jumat (29/8) mendatang, bukan produk akademi Liverpool. Dia bergabung dengan Liverpool dari akademi Chelsea pada September 2024.

Menurut Transfermarkt, sebelum melakukan debut di Liga Primer Inggris, Ngumoha telah mencuri perhatian dengan penampilan gemilang selama pramusim dengan mencetak dua gol dan dua assist, termasuk gol spektakuler melawan Athletic Bilbao.

Pada Januari 2025, Ngumoha juga mencatatkan rekor sebagai pemain termuda yang memulai pertandingan untuk Liverpool di ajang Piala FA, saat berusia 16 tahun 135 hari ketika The Reds membantai Accrington Stanley 4-0.

Penampilannya yang konsisten bersama tim junior dan pramusim membuatnya dipromosikan ke skuad utama oleh Arne Slot.

Gol Ngumoha tidak hanya menjadikannya pencetak gol termuda Liverpool, tapi juga menempatkannya sebagai pencetak gol keempat termuda dalam sejarah Liga Primer Inggris, di belakang James Vaughan, James Milner, dan Wayne Rooney yang mengalahkan rekor Ngumoha hanya dengan selisih satu hari.

Dengan bakat alami, kecepatan, dan kemampuan dribel yang memukau, Ngumoha disebut-sebut sebagai salah satu talenta di generasinya. (Ant/Z-1)