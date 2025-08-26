Liverpool Menang Lewat Gol Larut, Arne Slot Akui Magis Liga Primer Inggris

Pelatih Liverpool Arne Slot(AFP/ANDY BUCHANAN)

LIVERPOOL harus menunggu hingga menit ke-100 untuk memastikan kemenangan dramatis 3-2 atas Newcastle United didalam pekan ke-2 Liga Primer Inggris di St James' Park, Selasa (26/8) dini hari WIB.

Kemenangan itu membawa Liverpool mengoleksi enam poin dari dua laga di peringkat tiga sejajar dengan Tottenham Hotspur dan Arsenal.

Gol penentu lahir dari kaki remaja 16 tahun, Rio Ngumoha, yang sekaligus mencatatkan diri sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah klub. Pelatih Liverpool Arne Slot mengakui pertandingan sarat drama.

“Inilah juga yang membuat Liga Primer menjadi sesuatu yang spesial. Mungkin bukan laga terbaik dari sisi taktik atau kualitas permainan, tetapi saya pikir setiap penggemar di seluruh dunia menikmati pertandingan ini,” ujar Slot.

Laga berlangsung penuh kejutan sejak awal. Liverpool membuka skor lewat tembakan jarak jauh Ryan Gravenberch sebelum Newcastle United kehilangan Anthony Gordon yang diganjar kartu merah setelah melakukan tekel keras terhadap Virgil van Dijk.

Tidak lama kemudian, Hugo Ekitike menggandakan keunggulan tim tamu hanya 20 detik setelah babak kedua dimulai.

Namun, tuan rumah tidak menyerah begitu saja. Bruno Guimaraes memperkecil ketertinggalan melalui sundulan kuat, disusul gol William Osula yang memanfaatkan situasi kemelut di depan gawang Alisson Becker.

Kedudukan imbang 2-2 membuat atmosfer stadion semakin panas, sementara Liverpool justru kesulitan memanfaatkan keunggulan jumlah pemain.

Saat laga tampak akan berakhir seri, kreativitas Mohamed Salah dan Dominik Szoboszlai menciptakan ruang bagi Ngumoha. Sang remaja dengan tenang melepaskan sepakan melengkung ke tiang jauh untuk memastikan kemenangan the Reds hanya beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-17.

Newcastle United masih tanpa kemenangan musim ini diperparah absennya Alexander Isak yang sedang mencari jalan keluar dari klub. Striker asal Swedia itu sebelumnya menjadi pahlawan saat membawa the Magpies juara Piala Liga, Maret lalu, namun kini belum tampil sama sekali.

Liverpool bahkan dikabarkan menjadi tujuan favorit jika kepindahannya terealisasi, meski tawaran 110 juta pound sterling sudah ditolak dengan harga yang diminta mencapai 150 juta pound sterling.

Ironisnya, Liverpool juga berhasil merebut tanda tangan Ekitike, pemain yang semula diproyeksikan Newcastle United sebagai pengganti Isak. Situasi itu kian memperlihatkan betapa krusialnya kelemahan lini depan the Magpies dalam dua laga awal musim yang belum mampu meraih kemenangan. (Z-1)