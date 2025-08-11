Crystal Palace vs Liverpool, Arne Slot: Pertahanan harus Banyak Berbenah

Headline
Pelatih Liverpool Arne Slot mengungkapkan kekhawatiran atas rapuhnya lini pertahanan timnya. Itu ia sampaikan setelah Virgil van Dijk dipecundangi Crystal Palace di laga Community Shield, pada Minggu (10/8). Crystal Palace vs Liverpool berakhir dengan skor 3-2 dalam babak adu penalti.
Menurutnya, The Reds perlu segera membenahi pertahanan menjelang laga pembuka Liga Inggris melawan Bournemouth di Anfield pada Jumat pekan ini. Di sepanjang laga pramusim, gawang Liverpool kebobolan terlalu banyak gol.
“Saat ini kami tidak kebobolan banyak peluang, tapi kami kebobolan gol,” kata Arne Slot.
Meski Liverpool aktif dalam bursa transfer musim panas ini dengan mendatangkan playmaker Florian Wirtz, penyerang Hugo Ekitike, dan dua bek sayap Jeremie Frimpong dan Milos Kerkez, Slot menilai lini pertahanan masih perlu penyesuaian. Dia menegaskan timnya mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi, baik dalam aspek ofensif maupun defensif, agar para pemain baru terintegrasi dengan baik.
"Sekarang kami lebih baik dalam menciptakan dan mendapatkan situasi menjanjikan dibandingkan sepanjang musim lalu. Namun, di sisi lain, yang membuat kami sangat kuat musim lalu adalah kami biasanya menang dengan selisih satu gol, dan itu karena kami sering menjaga clean sheet atau maksimal kebobolan satu gol,” sambungnya.
Slot tetap optimistis Liverpool mampu memperbaiki performa pertahanannya. Kekalahan dalam Community Shield menjadi peringatan bagi The Reds untuk segera memperkuat organisasi pertahanan agar mengawali musim baru dengan baik. (Ant/E-3)
