Wolves vs Liverpool : Arne Slot Murka The Reds Takluk di Kandang Lawan

Arne Slot(Instagram/@arnslt)

KEKALAHAN memalukan dialami tim Arne Slot saat laga Wolves vs Liverpool yang takluk 1-2 dari juru kunci klasemen Liga Inggris di Stadion Molineux, Rabu (4/3) dini hari WIB. Hasil itu memicu komentar keras pelatih Slot yang menilai timnya terlalu sering kehilangan poin di masa tambahan waktu.

Kekalahan dari tim juru kunci ini menjadi tamparan keras dalam musim yang sudah penuh tekanan bagi Liverpool.

“Hasil yang buruk. Kami terlalu sering kalah dan kehilangan poin. Apakah kami kembali kebobolan di masa tambahan waktu? Tiga kekalahan kami dalam 22 pertandingan terakhir semuanya terjadi di masa tambahan waktu,” ucap Arne Slot.

Baca juga : City Menang 3-1 Plymouth, Guardiola Akui tak Anggap Remeh Lawan

Gol kemenangan Wolves dicetak Andre pada injury time. Sebelumnya, Rodrigo Gomes membawa tuan rumah unggul pada menit ke-78.

Liverpool sempat menyamakan kedudukan lewat Mohamed Salah pada menit ke-83 namun kembali lengah di detik akhir.

Catatan itu mempertegas masalah klasik Liverpool musim ini. The Reds telah kebobolan 14 gol pada 15 menit terakhir babak kedua, termasuk lima gol pada menit ke-90 atau setelahnya dan terbanyak di antara seluruh tim dalam satu musim era Liga Primer.

Baca juga : Pelatih Arsenal Arteta: Leicester City Masih Jadi Ancaman

Kekalahan tersebut menjadi yang pertama bagi Liverpool dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Namun dampaknya signifikan.

Liverpool sementara ini tetap di peringkat kelima klasemen Liga Inggris tetapi terancam disalip Chelsea. Peluang lolos ke Liga Champions pun kian tertekan.

(AFP/H-4)