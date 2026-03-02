Liga Inggris : Peluang Michael Carrick Jadi Pelatih Permanen MU Makin Terbuka

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MASA depan Michael Carrick di kursi pelatih Manchester United kian menguat setelah Setan Merah menembus tiga besar Liga Inggris. Kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Old Trafford, Minggu (1/3) malam, memperpanjang tren positif Man United sejak ditangani Carrick.
MU kini menghuni posisi ketiga klasemen. Itu menjadi capaian tertinggi Setan Merah sejak terakhir musim 2022/2023 pada era Erik ten Hag. Tiket Liga Champions musim depan pun terbuka lebar. Carrick menegaskan fokusnya belum bergeser pada posisi klasemen.
“Itu tidak terlalu berarti saat ini. Memang menyenangkan, tetapi kami ingin terus berkembang. Kami tertinggal sangat cepat dan mampu merespons,” kata Carrick dikutip BBC
Sejak ditunjuk, Carrick membukukan enam kemenangan dan satu hasil imbang dari tujuh laga liga. Jika ditotal dengan periode sebelumnya sebagai pelatih sementara pada 2021, catatannya menjadi tujuh kemenangan dan dua imbang dari sembilan pertandingan.
Pada periode pertamanya menggantikan Ole Gunnar Solskjaer pada November 2021, Carrick sempat mengalahkan Arsenal dan menahan imbang Chelsea.
Konsistensi tersebut kini kembali terlihat bahkan dengan tekanan lebih besar. Situasinya sekarang membuat manajemen klub menghadapi dilema. Akibat sejumlah nama pelatih top seperti Thomas Tuchel dan Carlo Ancelotti sudah memastikan masa depan mereka bersama timnas Inggris dan Brasil, opsi bagi MU semakin tipis.
Jika Carrick mampu membawa Setan Merah kembali ke Liga Champions, menunjuk pelatih lain justru bisa menjadi langkah berisiko. Kandidat seperti Oliver Glasner.atau Roberto De Zerbi dengan gaya permainan atraktifnya tetap menarik. Namun, stabilitas dan ketenangan Carrick dalam menangani ruang ganti serta tekanan publik menjadi nilai tambah yang sulit diabaikan.
Legenda MU, Garry Neville, menilai Carrick kini berada di posisi terdepan untuk menduduki jabatan pelatih tetap Setan Merah. Neville sebelumnya mengingatkan Carrick soal potensi ancaman Crystal Palace. Momentum tersebut dinilai krusial untuk memperkuat posisi di klasemen.
“Laju yang mereka jalani benar-benar mengejutkan semua orang. Michael bahkan mungkin tidak membayangkan ini dalam mimpi terliarnya. Ia harus mempertahankannya sampai akhir musim. Laga seperti ini sangat penting karena bisa saja menjegal,” ujar Neville dikutip Sky Sports.
Menurut Neville, Carrick saat ini memegang kendali dalam persaingan kursi pelatih permanen. Jika tren positif berlanjut hingga akhir musim, peluangnya untuk diangkat secara permanen kian sulit terbendung.
“Michael berada di posisi terdepan untuk pekerjaan ini. Melihat situasi sekarang, saya pikir mereka akan lolos ke Liga Champions,” kata Neville. (H-4)
Unggahan yang dihasilkan Grok mencakup narasi menyakitkan tentang tragedi Hillsborough, Heysel, jatuhnya pesawat di Muenchen, hingga wafatnya mantan penyerang Liverpool, Diogo Jota.
Newcastle United bungkam MU 2-1 lewat gol telat William Osula. Eddie Howe sebut kartu merah Jacob Ramsey tak adil, namun puji kerja keras timnya.
Kiper MU Senne Lammens kecewa berat setelah rekor 11 laga tak terkalahkan Setan Merah patah.
Manajer MU Michael Carrick mengaku kecewa berat setelah rekor tak terkalahkannya diputus Newcastle United.
Newcastle United sukses bekuk Manchester United 2-1 di St James' Park. William Osula jadi pahlawan lewat gol telat, berikan kekalahan perdana bagi Michael Carrick.
Michael Carrick mencetak rekor poin Liga Inggris bersama Manchester United pada 2026. Simak statistik, formasi, dan kabar terbaru sang legenda di Old Trafford.
Manajer MU Michael Carrick mengaku kecewa berat setelah rekor tak terkalahkannya diputus Newcastle United.
Newcastle United sukses bekuk Manchester United 2-1 di St James' Park. William Osula jadi pahlawan lewat gol telat, berikan kekalahan perdana bagi Michael Carrick.
Manchester United bertandang ke Newcastle United (5/3/2026). Michael Carrick incar rekor 12 laga tak terkalahkan. Cek prediksi skor, lineups, dan kondisi tim.
Michael Carrick mencetak rekor poin Liga Inggris bersama Manchester United pada 2026. Simak statistik, formasi, dan kabar terbaru sang legenda di Old Trafford.
MANCHESTER United menunjukkan tren positif sejak ditangani Michael Carrick.
Preview Newcastle United vs Manchester United Liga Inggris 2026. Analisis formasi, cedera pemain, dan misi Michael Carrick di markas mantan klubnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved