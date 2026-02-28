Harry Maguire Segera Teken Kontrak Baru di Manchester United, Rela Potong Gaji Besar

Bek Manchester United Harry Maguire(AFP/PETER POWELL)

MASA depan Harry Maguire di Manchester United menemui titik terang. Bek senior Timnas Inggris tersebut dikabarkan akan segera menerima tawaran kontrak baru dari manajemen Setan Merah menyusul performa solidnya dalam beberapa pekan terakhir di bawah arahan Michael Carrick.

Kontrak Maguire saat ini akan berakhir pada Juni 2026. Meskipun usianya sudah menginjak 32 tahun, peran Maguire dianggap masih sangat krusial, terutama sebagai sosok pemimpin di ruang ganti. Keinginan klub untuk mempertahankan Maguire juga dipicu oleh rencana kepergian gelandang veteran lainnya, Casemiro, pada akhir musim ini.

Michael Carrick Beri Dukungan Penuh

Pelatih interim Manchester United, Michael Carrick, secara terbuka memuji kontribusi Maguire. Sejak Carrick mengambil alih kursi kepelatihan dari Ruben Amorim awal tahun 2026, Maguire selalu menjadi pilihan utama di lini belakang mendampingi Lisandro Martinez.

"Harry adalah karakter yang luar biasa. Dia memiliki pengalaman besar dan telah membuktikan kualitasnya baik di klub maupun Timnas Inggris. Saya pikir masih banyak yang bisa dia berikan untuk tim ini," ujar Carrick dalam konferensi pers menjelang laga melawan Crystal Palace di Old Trafford.

Statistik mencatat bahwa bersama Maguire di jantung pertahanan, United berhasil mencatatkan rekor tak terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir, dengan lima kemenangan di antaranya. Hal ini membuat manajemen mulai melunak dan mempertimbangkan untuk memberikan perpanjangan durasi kontrak.

"Major Sacrifice": Maguire Siap Potong Gaji

Salah satu poin krusial dalam negosiasi ini adalah kesediaan Maguire untuk melakukan pengorbanan finansial. Saat ini, Maguire menerima gaji sekitar £180.000 hingga £190.000 per pekan. Mengingat kebijakan INEOS yang ingin merampingkan beban gaji pemain veteran, Maguire dilaporkan bersedia memangkas pendapatannya secara signifikan demi tetap berseragam Merah.

Laporan dari TeamTalk menyebutkan bahwa Maguire memprioritaskan stabilitas di Manchester ketimbang mengejar gaji tinggi di luar negeri. Sebelumnya, pada bursa transfer Januari 2026, ia dikabarkan menolak tawaran dari AC Milan dan klub Liga Pro Saudi, Al-Khaleej.

Statistik Harry Maguire (Musim 2025/2026)

Kategori Detail Penampilan (Semua Kompetisi) 16 Pertandingan Gol / Assist 2 Gol / 1 Assist Clean Sheets (Era Carrick) 3 dari 6 Laga Akurasi Operan 89%

Dukungan dari Senior

Mantan kapten Manchester United, Steve Bruce, juga mendesak klub agar tidak melepas Maguire secara cuma-cuma. Menurutnya, Maguire seringkali menjadi sasaran kritik yang tidak adil di masa lalu.

"Harry telah menjadi kambing hitam terlalu lama. Faktanya, dia tidak pernah mengecewakan United atau Inggris saat dibutuhkan. Dengan bertambahnya usia, kemampuan seorang bek tengah justru semakin matang. United butuh pengalaman seperti itu," tegas Bruce kepada Daily Mail.

Jika kesepakatan tercapai, Maguire diperkirakan akan menandatangani kontrak tambahan berdurasi satu hingga dua tahun, yang akan membuatnya tetap berada di Old Trafford hingga ia berusia 34 tahun. Langkah ini dipandang sebagai strategi cerdas manajemen untuk menjaga keseimbangan antara pemain muda berbakat seperti Leny Yoro dengan mentor berpengalaman.

