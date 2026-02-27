MU Rugi Rp361 Miliar Imbas Pemecatan Ruben Amorim

Ruben Amorim(Oli SCARFF / AFP)

KEPUTUSAN Manchester United memecat pelatih Ruben Amorim berpotensi menguras kas klub hingga hampir 16 juta poundsterling (sekitar Rp361 miliar). Angka tersebut terungkap dalam laporan keuangan yang disampaikan klub kepada Bursa Efek New York.

Masa kepemimpinan Amorim yang berlangsung 14 bulan berakhir pada Januari lalu. Pelatih asal Portugal itu didepak tak lama setelah melontarkan kritik terbuka terhadap jajaran manajemen klub. Lima anggota staf pelatihannya juga meninggalkan Old Trafford.

Dalam dokumen resmi, United mengungkapkan potensi kewajiban pembayaran kompensasi kepada Amorim dan tim kepelatihannya. Pernyataan itu dirilis sehari setelah klub mengumumkan laba kuartal kedua sebesar 32,6 juta poundsterling per 31 Desember 2025.

Dalam laporan tersebut, MU menyebut potensi pembayaran penyelesaian di masa depan yang akan masuk dalam laporan laba rugi pada paruh kedua tahun buku yang 30 Juni 2026. Hal itu termasuk 15,9 juta pound terkait kompensasi Amorim dan timnya.

Selain itu, laporan keuangan klub juga memperlihatkan United telah membayar 6,3 juta pound kepada Sporting CP sebagai sisa kompensasi perekrutan Amorim.

Sebelumnya, pada November 2024, MU juga membayar 10 juta pound kepada Sporting untuk memboyong Amorim menggantikan Erik ten Hag. Pemecatannya Ten Hag sendiri menelan biaya 10,4 juta pound.

Amorim mencatatkkan 25 kemenangan dari 63 pertandingan di semua kompetisi ketika melatih MU. Di musim pertama era Amorim, Setan Merah finis di peringkat ke-15 Liga Primer yang menjadi capaian terburuk sejak mereka terdegradasi pada musim 1973/1974.

Ironisnya, saat Amorim dipecat, Setan Merah berada di posisi keenam klasemen. Pemecatan Amorim dipicu perselisihan serius dengan direktur sepak bola Jason Wilcox beberapa hari sebelum laga terakhirnya melawan Leeds.

Di bawah pelatih sementara Michael Carrick, performa United membaik. Lima kemenangan dan satu hasil imbang mengangkat mereka ke posisi keempat klasemen serta kembali membuka peluang tampil di Liga Champions musim depan. (AFP)