Dean Henderson Peringatkan Rekan Setim di Crystal Palace yang Ingin Hengkang

PENJAGA gawang Crystal Palace, Dean Henderson, memberikan peringatan keras kepada rekan-rekan setimnya yang mungkin sedang merencanakan kepindahan dari klub. Ia menegaskan memikirkan masa depan di luar klub saat ini bisa menjadi langkah yang sangat berbahaya bagi karier mereka.

Klub berjuluk The Eagles ini memang sedang menghadapi periode transisi yang berat. Setelah kehilangan pilar penting seperti Eberechi Eze dan Marc Guehi pasca-kemenangan Piala FA musim lalu, Palace kini bersiap menghadapi kepergian manajer Oliver Glasner pada akhir musim ini.

Fokus pada Performa, Bukan Transfer

Dalam konferensi pers menjelang laga leg kedua Liga Konferensi melawan Zrinjski Mostar, Henderson menekankan performa di lapangan adalah kunci utama jika seorang pemain ingin dilirik klub lain.

"Mereka tentu saja tidak seharusnya [memikirkan kepindahan selanjutnya] dan jika mereka melakukannya, mereka harus sangat berhati-hati. Karena jika Anda tidak memberikan performa terbaik, maka pada akhirnya, Anda tidak akan mendapatkan kepindahan tersebut," ujar Henderson.

Mantan kiper Manchester United itu menambahkan ia secara pribadi tidak mengetahui adanya pemain yang sedang bernegosiasi untuk pindah, namun ia tetap memberikan saran tegas. "Saya tidak menyadarinya, tetapi saya menyarankan mereka harus berhati-hati jika berpikiran seperti itu."

Dukungan untuk Oliver Glasner

Meskipun masa depan Oliver Glasner terus menjadi spekulasi, bahkan sang manajer tidak menutup kemungkinan untuk pergi lebih awal sebelum musim berakhir, Henderson menegaskan skuat tetap berdiri di belakang pelatih asal Austria tersebut.

"Kami memiliki kepercayaan penuh 100% kepada manajer kami," tegasnya, seraya menambahkan ambisi tim untuk terus melaju di kompetisi Eropa. "Kami ingin perjalanan di Liga Konferensi terus berlanjut."

Tensi dengan Penggemar

Situasi di Selhurst Park semakin memanas setelah sebagian suporter menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap manajemen klub dan Glasner. Sebuah spanduk yang mengecam dewan direksi dan menganggap era Glasner telah berakhir sempat terlihat pada pertandingan hari Minggu lalu.

Menanggapi ketegangan ini, Henderson mengajak rekan-rekan setimnya untuk bertanggung jawab dan memberikan pembuktian di lapangan guna meredam amarah fans.

"Sangat penting bagi para penggemar untuk mendukung tim, tetapi kami juga harus memberikan sesuatu sebagai balasannya. Ini adalah periode yang sulit dan para pemain harus mengambil banyak tanggung jawab. Kami harus bermain lebih baik," jelas Henderson.

Ia menutup dengan pesan tentang pentingnya membangun kembali kepercayaan diri melalui kemenangan. "Kami harus terus mencoba membangun momentum, dan semuanya akan menjadi lebih mudah setelah Anda berada dalam ritme kemenangan. Itulah yang kami upayakan, dan pesan yang terus saya berikan untuk mengembalikan kepercayaan diri." (BBC/Z-2)