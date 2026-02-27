Crystal Palace vs Zrinjski Mostar: Pelatih Crystal Palace Oliver Glasner Puji Kesabaran Pemain Crystal Palace

Headline
Manajer Crystal Palace, Oliver Glasner, memberikan apresiasi tinggi kepada anak asuhnya setelah berhasil membungkam HSK Zrinjski Mostar dengan skor 2-0 di Selhurst Park. Kemenangan ini memastikan The Eagles melaju ke babak 16 besar UEFA Conference League dengan keunggulan agregat 3-1.
Dalam laga yang menjadi sejarah sebagai kontes fase gugur Eropa pertama bagi klub, Palace tampil dominan sejak awal. Dua gol kemenangan masing-masing dicetak oleh Maxence Lacroix di akhir babak pertama dan Evann Guessand pada masa injury time babak kedua.
Glasner menilai kemenangan ini merupakan hasil dari kemampuan para pemain beradaptasi dengan strategi lawan. Ia mencatat adanya peningkatan signifikan dibandingkan hasil imbang 1-1 pada leg pertama pekan lalu.
"Kemenangan yang bagus, kemenangan yang penting. Ini adalah kemenangan yang klinis," ujar Glasner dalam penilaiannya pasca-pertandingan.
"Saya pikir kami belajar dari laga tandang, menjadi lebih seimbang dan lebih sabar. Kami mengendalikan permainan dan hanya menunggu momen yang tepat. Kami bisa saja unggul lebih awal, namun kami sedikit tidak beruntung pada beberapa kesempatan. Lalu, lahir set-play dan tendangan bebas yang bagus. Di babak pertama kami sepakat untuk menjaga kecepatan bola dan tetap pada rencana."
Keberhasilan ini memperpanjang tren positif Crystal Palace yang telah meraih tiga kemenangan dalam lima laga terakhir. Glasner mengakui timnya sempat berada dalam masa sulit, terutama setelah bursa transfer Januari, namun kini mereka telah berhasil menekan "tombol reset".
"Sejak saat itu, kami hanya memiliki 10 menit yang buruk melawan Burnley, sisanya sangat bagus. Menang di Brighton dan sekarang menang dua kali berturut-turut di kandang. Belum semuanya sempurna, namun Anda bisa melihat para pemain merasa lebih baik dengan cara kami bermain," jelas pelatih asal Austria tersebut.
Glasner juga menyoroti stabilitas lini pertahanan timnya yang mencatatkan clean sheet. Ia mengakui menghadapi tim dengan blok pertahanan rendah (deep block) seperti Zrinjski memberikan tantangan taktis tersendiri bagi Palace.
Selain faktor teknis, Glasner memuji atmosfer luar biasa di Selhurst Park. Ia mengamini pernyataan kiper Dean Henderson bahwa momen kompetisi Eropa ini harus dinikmati bersama oleh seluruh elemen klub.
"Fans selalu mendukung dan berada di belakang tim. Saya tidak tahu seberapa cepat sepak bola Eropa akan kembali ke Selhurst. Tentu saja sekarang setidaknya ada satu pertandingan lagi, dan semoga perjalanan Eropa ini menjadi perjalanan yang sangat panjang," ungkapnya.
Menutup pernyataannya, Glasner menekankan faktor kunci kesuksesan timnya saat ini. "Saya pikir ini adalah, dan tetap menjadi, salah satu kekuatan terbesar kami: kebersamaan ini."
Crystal Palace kini menanti calon lawan mereka di babak 16 besar melalui pengundian yang akan segera dilakukan UEFA. (Crystal Palace/Z-2)
