Crystal Palace vs Leeds United, Meski Bermain dengan 10 Pemain, The Whites Curi Poin dari Selhurst Park

Laga Liga Primer Inggris antara Crystal Palace dan Leeds United(AFP/Glyn KIRK)

PERTARUNGAN sengit terjadi di Selhurst Park saat Crystal Palace menjamu Leeds United dalam lanjutan Liga Primer Inggris, Minggu (15/3/2026). Laga yang penuh drama ini harus berakhir dengan skor imbang tanpa gol 0-0.

Leeds United harus berjuang ekstra keras setelah kehilangan Gabriel Gudmundsson di penghujung babak pertama. Bek sayap asal Swedia itu menerima kartu kuning kedua dari wasit Thomas Bramall pada menit ke-45+7 setelah melanggar Ismaila Sarr. Keputusan ini sempat diwarnai kebingungan karena wasit awalnya lupa bahwa Gudmundsson sudah mengantongi kartu kuning pertama di menit ke-27.

Drama Penalti Gagal Calvert-Lewin

Sebelum insiden kartu merah, Leeds United sebenarnya memiliki kesempatan emas untuk memimpin. Pada menit ke-45, tim tamu dihadiahi penalti setelah kapten Palace, Will Hughes, dianggap melakukan pelanggaran handball di area terlarang.

Namun, Dominic Calvert-Lewin yang maju sebagai eksekutor gagal menunaikan tugasnya. Tendangannya melenceng tipis di samping tiang gawang Walter Benitez, yang melakoni debutnya di Liga Primer menggantikan Dean Henderson yang sakit.

Tembok Kokoh Leeds di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, manajer Leeds Daniel Farke melakukan perubahan taktik dengan memasukkan Jayden Bogle dan Ilia Gruev untuk memperkuat pertahanan. Meski Crystal Palace mendominasi penguasaan bola dan terus menekan, mereka kesulitan menciptakan peluang bersih.

The Eagles sempat bersorak ketika Jefferson Lerma menyundul bola ke gawang Karl Darlow pada menit ke-79. Namun, kegembiraan publik tuan rumah sirna setelah VAR membatalkan gol tersebut karena Brennan Johnson sudah berada dalam posisi offside dalam proses serangan.

Hingga laga usai, skor tetap 0-0. Hasil ini membuat Crystal Palace tertahan di peringkat ke-14 dengan 39 poin, sementara Leeds United berada satu tingkat di bawahnya dengan koleksi 32 poin, terpaut empat angka dari zona degradasi.

Detail Pertandingan Stadion: Selhurst Park, London

Selhurst Park, London Wasit: Thomas Bramall

Thomas Bramall Kartu Merah: Gabriel Gudmundsson (45+7' - Leeds)

Gabriel Gudmundsson (45+7' - Leeds) Kejadian Kunci: Penalti Gagal (45' - Calvert-Lewin)

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.