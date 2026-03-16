Crystal Palace vs Leeds United, Meski Bermain dengan 10 Pemain, The Whites Curi Poin dari Selhurst Park

PERTARUNGAN sengit terjadi di Selhurst Park saat Crystal Palace menjamu Leeds United dalam lanjutan Liga Primer Inggris, Minggu (15/3/2026). Laga yang penuh drama ini harus berakhir dengan skor imbang tanpa gol 0-0.
Leeds United harus berjuang ekstra keras setelah kehilangan Gabriel Gudmundsson di penghujung babak pertama. Bek sayap asal Swedia itu menerima kartu kuning kedua dari wasit Thomas Bramall pada menit ke-45+7 setelah melanggar Ismaila Sarr. Keputusan ini sempat diwarnai kebingungan karena wasit awalnya lupa bahwa Gudmundsson sudah mengantongi kartu kuning pertama di menit ke-27.
Sebelum insiden kartu merah, Leeds United sebenarnya memiliki kesempatan emas untuk memimpin. Pada menit ke-45, tim tamu dihadiahi penalti setelah kapten Palace, Will Hughes, dianggap melakukan pelanggaran handball di area terlarang.
Namun, Dominic Calvert-Lewin yang maju sebagai eksekutor gagal menunaikan tugasnya. Tendangannya melenceng tipis di samping tiang gawang Walter Benitez, yang melakoni debutnya di Liga Primer menggantikan Dean Henderson yang sakit.
Memasuki babak kedua, manajer Leeds Daniel Farke melakukan perubahan taktik dengan memasukkan Jayden Bogle dan Ilia Gruev untuk memperkuat pertahanan. Meski Crystal Palace mendominasi penguasaan bola dan terus menekan, mereka kesulitan menciptakan peluang bersih.
The Eagles sempat bersorak ketika Jefferson Lerma menyundul bola ke gawang Karl Darlow pada menit ke-79. Namun, kegembiraan publik tuan rumah sirna setelah VAR membatalkan gol tersebut karena Brennan Johnson sudah berada dalam posisi offside dalam proses serangan.
Hingga laga usai, skor tetap 0-0. Hasil ini membuat Crystal Palace tertahan di peringkat ke-14 dengan 39 poin, sementara Leeds United berada satu tingkat di bawahnya dengan koleksi 32 poin, terpaut empat angka dari zona degradasi.
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Preview Crystal Palace vs Leeds United Liga Premier Inggris 15 Maret 2026. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Selhurst Park.
Analisis mendalam preview Crystal Palace vs AEK Larnaca di babak 16 besar Liga Konferensi 2026. Misi balas dendam The Eagles di Selhurst Park.
Meski Tottenham kalah dari Crystal Palace, Igor Tudor melihat sinyal kebangkitan.
Manajer Crystal Palace Oliver Glasner puji reaksi tim usai bekuk Tottenham, namun beri peringatan soal performa babak kedua dan update cedera Daniel Munoz.
Bintang Crystal Palace, Strand Larsen dan Adam Wharton, ungkap kunci kemenangan atas Tottenham.
Preview Crystal Palace vs Leeds United Liga Premier Inggris 15 Maret 2026. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Selhurst Park.
Kemenangan atas Norwich City menjadi angin segar bagi publik Elland Road. Terakhir kali Leeds United mencapai babak perempat final Piala FA adalah pada musim 2002-2003.
Elland Road akan menjadi saksi apakah kasta tertinggi Premier League masih punya taji saat Leeds United yang sedang terluka menjamu Norwich City di putaran kelima Piala FA.
Sunderland sukses mengamankan kemenangan krusial 1-0 di markas Leeds United lewat gol penalti Habib Diarra. Kemenangan ini sekaligus memastikan posisi aman bagi Sunderland.
Leeds United angkat bicara terkait aksi ejekan suporter saat jeda Ramadan di laga melawan Man City. Manajer Daniel Farke sebut adanya kesalahpahaman di stadion.
