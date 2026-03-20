AEK Larnaca vs Crystal Palace, Ismaila Sarr Antar The Eagles Melaju ke Perempat Final Liga Konferensi

Penyerang Crystal Palace Ismaila Sarr (kiri) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang AEK Larnaca di laga leg kedua 16 besar Liga Konferensi.(X @Conf_League)

CRYSTAL Palace berhasil mengamankan tiket ke babak perempat final Liga Konferensi UEFA setelah menumbangkan tuan rumah AEK Larnaca dengan skor 2-1 melalui babak tambahan waktu (extra time), Jumat (20/3/2026) dini hari WIB. Ismaila Sarr menjadi pahlawan kemenangan The Eagles dengan memborong dua gol dalam laga yang diwarnai dua kartu merah bagi tim tuan rumah.

Bermain di AEK Arena, Palace langsung tancap gas sejak menit awal. Laga baru berjalan 13 menit, Ismaila Sarr sudah membawa tim tamu unggul setelah menerima umpan matang dari Adam Wharton. Sarr dengan tenang mengecoh kiper Zlatan Alomerovic sebelum menceploskan bola ke gawang yang kosong.

Namun, AEK Larnaca yang didukung ribuan suporternya tidak menyerah begitu saja. Memasuki babak kedua, tepatnya di menit ke-63, Enric Saborit berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat sundulan tajam memanfaatkan situasi sepak pojok.

Drama Kartu Merah dan Babak Tambahan

Petaka bagi Larnaca dimulai pada menit ke-73. Saborit, yang sebelumnya menjadi pahlawan, harus diusir wasit setelah menerima kartu kuning kedua akibat melanggar Sarr.

Meski bermain dengan 10 orang, Larnaca mampu memaksakan hasil imbang hingga waktu normal berakhir, sehingga laga berlanjut ke babak tambahan.

Pada menit ke-99, Ismaila Sarr kembali menunjukkan taringnya. Memanfaatkan kemelut di depan gawang, pemain asal Senegal itu menyambar bola muntah untuk membawa Palace unggul 2-1.

Di penghujung laga, tensi pertandingan semakin memanas. Petros Ioannou mendapatkan kartu merah langsung di menit ke-120+4 setelah intervensi VAR membuktikan adanya pelanggaran keras terhadap Jean-Philippe Mateta.

Dengan hasil ini, Crystal Palace unggul agregat 2-1 atas AEK Larnaca dan berhak melaju ke fase berikutnya untuk menghadapi wakil Italia, Fiorentina.

Statistik Pertandingan: Penguasaan Bola 38% - 62% Total Tembakan 6 - 29 Kartu Merah 2 - 0

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi asuhan Oliver Glasner untuk terus melaju jauh di kompetisi Eropa musim ini, sekaligus membuktikan mentalitas baja mereka saat bermain di bawah tekanan atmosfer tandang yang panas di Siprus.

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.