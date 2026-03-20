Perempat Final Liga Konferensi, Ada Big Match Crystal Palace vs Fiorentina

Trofi Liga Konferensi(AFP/Fabrice COFFRINI )

BABAK perempat final Liga Konferensi UEFA musim ini menjanjikan drama tingkat tinggi. Berikut adalah hasil undian lengkap yang akan mempertemukan klub-klub elit Eropa pada April mendatang:

Pertandingan Klub Negara Perempat Final 1 Shakhtar Donetsk vs AZ Alkmaar Ukraina vs Belanda Perempat Final 2 Crystal Palace vs Fiorentina Inggris vs Italia Perempat Final 3 Rayo Vallecano vs AEK Athens Spanyol vs Yunani Perempat Final 4 1. FSV Mainz 05 vs Strasbourg Jerman vs Prancis

Analisis Peluang Juara: Dominasi Tim Tradisional vs Kuda Hitam

Berdasarkan performa di fase liga dan babak 16 besar, berikut adalah peta kekuatan tim-tim yang tersisa:

1. Fiorentina (Unggulan Utama)

Fiorentina memegang status sebagai tim dengan pengalaman terbanyak di kompetisi ini. Setelah dua kali menjadi runner-up dalam tiga tahun terakhir, skuad asuhan Vincenzo Italiano memiliki ambisi besar untuk akhirnya mengangkat trofi. Kedalaman skuad mereka di lini tengah menjadi kunci untuk mendominasi penguasaan bola.

2. Crystal Palace (Kekuatan Premier League)

Wakil Inggris ini memiliki keunggulan dalam hal kecepatan transisi. Kehadiran pemain-pemain kreatif seperti Eberechi Eze dan Michael Olise (jika masih bertahan) membuat mereka sangat sulit dihentikan dalam serangan balik. Tantangan terbesar mereka adalah konsistensi saat bermain di laga tandang Eropa yang intimidatif.

3. Strasbourg (Sensasi Ligue 1)

Strasbourg tampil sangat disiplin musim ini. Sebagai pemuncak klasemen fase liga, mereka memiliki pertahanan yang sangat rapat. Strategi mereka yang mengutamakan kolektivitas tim seringkali membuat tim-tim besar frustrasi.

4. Mainz 05 (Faktor Tuan Rumah Final)

Karena final 2026 akan digelar di Leipzig, Jerman, Mainz memiliki motivasi ekstra untuk mencetak sejarah di tanah air sendiri. Dukungan publik Jerman diperkirakan akan mengalir kuat bagi mereka jika berhasil menembus semifinal.

Jadwal Penting Menuju Final Leipzig

Perempat Final: 9 & 16 April 2026

9 & 16 April 2026 Semifinal: 30 April & 7 Mei 2026

30 April & 7 Mei 2026 Final: 27 Mei 2026 (Leipzig Stadium, Jerman)

Catatan Redaksi: Seluruh pertandingan knockout akan menggunakan aturan tanpa gol tandang. Jika agregat imbang setelah 180 menit, pertandingan akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu dan adu penalti.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.