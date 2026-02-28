Headline
HASIL undian babak 16 besar Liga Konferensi UEFA 2025/2026 yang digelar di Nyon, Swiss, Jumat (27/2/2026), telah menempatkan sejumlah tim papan atas pada jalur yang menantang. Wakil Inggris, Crystal Palace, dan raksasa Italia, Fiorentina, kini menjadi pusat perhatian sebagai kandidat terkuat peraih trofi musim ini.
Berdasarkan hasil undian, babak 16 besar akan menyajikan sejumlah laga menarik. Crystal Palace akan menghadapi wakil Siprus, AEK Larnaca, lawan yang sempat mengalahkan mereka di fase grup.
Sementara itu, Fiorentina akan ditantang oleh klub Polandia, Rakow Czestochowa. Leg pertama dijadwalkan berlangsung pada 12 Maret, disusul leg kedua pada 19 Maret 2026.
Crystal Palace diprediksi akan keluar sebagai juara pada partai final yang akan digelar di Red Bull Arena, Leipzig. Keunggulan kedalaman skuad klub Liga Primer Inggris menjadi faktor pembeda utama. Di bawah arahan Oliver Glasner, Palace menunjukkan performa yang solid baik di kompetisi domestik maupun saat melewati babak playoff Eropa.
Jalur menuju gelar bagi Palace diperkirakan akan melewati hadangan AEK Larnaca di 16 besar, sebelum kemungkinan bertemu tim-tim kuat seperti Rayo Vallecano atau Strasbourg di fase semifinal.
Kekuatan fisik dan ketajaman Jean-Philippe Mateta di lini depan menjadi senjata utama The Eagles untuk mengukir sejarah meraih trofi Eropa pertama mereka.
Penantang terkuat datang dari Fiorentina. Klub Serie A ini membawa misi penebusan setelah dua kali gagal di partai final pada edisi-edisi sebelumnya. Pengalaman panjang di kompetisi kontinental menjadikan skuad asuhan Paulo Vanoli ini sebagai lawan yang paling dihindari di jalur menuju final.
|Klub
|Asal Negara
|Peluang Juara
|Crystal Palace
|Inggris
|Tinggi
|Fiorentina
|Italia
|Tinggi
|Strasbourg
|Prancis
|Menengah
Dengan final yang dijadwalkan di Leipzig pada 27 Mei 2026, persaingan di Liga Konferensi dipastikan akan menyajikan drama tingkat tinggi, terutama bagi tim-tim yang ingin membuktikan diri di kancah Eropa.
