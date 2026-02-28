Klub Liga Primer Inggris Crystal Palace yang dijagokan untuk menjadi juara Liga Konferensi(AFP/Glyn KIRK)

HASIL undian babak 16 besar Liga Konferensi UEFA 2025/2026 yang digelar di Nyon, Swiss, Jumat (27/2/2026), telah menempatkan sejumlah tim papan atas pada jalur yang menantang. Wakil Inggris, Crystal Palace, dan raksasa Italia, Fiorentina, kini menjadi pusat perhatian sebagai kandidat terkuat peraih trofi musim ini.

Hasil Drawing dan Jadwal 16 Besar

Berdasarkan hasil undian, babak 16 besar akan menyajikan sejumlah laga menarik. Crystal Palace akan menghadapi wakil Siprus, AEK Larnaca, lawan yang sempat mengalahkan mereka di fase grup.

Sementara itu, Fiorentina akan ditantang oleh klub Polandia, Rakow Czestochowa. Leg pertama dijadwalkan berlangsung pada 12 Maret, disusul leg kedua pada 19 Maret 2026.

Daftar Pertandingan 16 Besar UECL 2025/2026: Crystal Palace vs AEK Larnaca

Fiorentina vs Rakow Czestochowa

AZ Alkmaar vs Sparta Praha

Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan

Samsunspor vs Rayo Vallecano

Celje vs AEK Athens

Sigma Olomouc vs Mainz 05

Rijeka vs Strasbourg

Prediksi Juara: Dominasi The Eagles

Crystal Palace diprediksi akan keluar sebagai juara pada partai final yang akan digelar di Red Bull Arena, Leipzig. Keunggulan kedalaman skuad klub Liga Primer Inggris menjadi faktor pembeda utama. Di bawah arahan Oliver Glasner, Palace menunjukkan performa yang solid baik di kompetisi domestik maupun saat melewati babak playoff Eropa.

Jalur menuju gelar bagi Palace diperkirakan akan melewati hadangan AEK Larnaca di 16 besar, sebelum kemungkinan bertemu tim-tim kuat seperti Rayo Vallecano atau Strasbourg di fase semifinal.

Kekuatan fisik dan ketajaman Jean-Philippe Mateta di lini depan menjadi senjata utama The Eagles untuk mengukir sejarah meraih trofi Eropa pertama mereka.

Fiorentina dan Misi Memutus Kutukan

Penantang terkuat datang dari Fiorentina. Klub Serie A ini membawa misi penebusan setelah dua kali gagal di partai final pada edisi-edisi sebelumnya. Pengalaman panjang di kompetisi kontinental menjadikan skuad asuhan Paulo Vanoli ini sebagai lawan yang paling dihindari di jalur menuju final.

Klub Asal Negara Peluang Juara Crystal Palace Inggris Tinggi Fiorentina Italia Tinggi Strasbourg Prancis Menengah

Dengan final yang dijadwalkan di Leipzig pada 27 Mei 2026, persaingan di Liga Konferensi dipastikan akan menyajikan drama tingkat tinggi, terutama bagi tim-tim yang ingin membuktikan diri di kancah Eropa.

