Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Prediksi Juara Liga Konferensi 2025/2026 Usai Drawing 16 Besar: Crystal Palace Favorit Utama

Basuki Eka Purnama
28/2/2026 11:42
Klub Liga Primer Inggris Crystal Palace yang dijagokan untuk menjadi juara Liga Konferensi(AFP/Glyn KIRK)

HASIL undian babak 16 besar Liga Konferensi UEFA 2025/2026 yang digelar di Nyon, Swiss, Jumat (27/2/2026), telah menempatkan sejumlah tim papan atas pada jalur yang menantang. Wakil Inggris, Crystal Palace, dan raksasa Italia, Fiorentina, kini menjadi pusat perhatian sebagai kandidat terkuat peraih trofi musim ini.

Hasil Drawing dan Jadwal 16 Besar

Berdasarkan hasil undian, babak 16 besar akan menyajikan sejumlah laga menarik. Crystal Palace akan menghadapi wakil Siprus, AEK Larnaca, lawan yang sempat mengalahkan mereka di fase grup.

Sementara itu, Fiorentina akan ditantang oleh klub Polandia, Rakow Czestochowa. Leg pertama dijadwalkan berlangsung pada 12 Maret, disusul leg kedua pada 19 Maret 2026.

Baca juga : Hasil Drawing 16 Besar Liga Konferensi UEFA 2025/2026: Crystal Palace dan Fiorentina Temukan Jalur Menuju Final

Daftar Pertandingan 16 Besar UECL 2025/2026:
  • Crystal Palace vs AEK Larnaca
  • Fiorentina vs Rakow Czestochowa
  • AZ Alkmaar vs Sparta Praha
  • Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan
  • Samsunspor vs Rayo Vallecano
  • Celje vs AEK Athens
  • Sigma Olomouc vs Mainz 05
  • Rijeka vs Strasbourg

Prediksi Juara: Dominasi The Eagles

Crystal Palace diprediksi akan keluar sebagai juara pada partai final yang akan digelar di Red Bull Arena, Leipzig. Keunggulan kedalaman skuad klub Liga Primer Inggris menjadi faktor pembeda utama. Di bawah arahan Oliver Glasner, Palace menunjukkan performa yang solid baik di kompetisi domestik maupun saat melewati babak playoff Eropa.

Jalur menuju gelar bagi Palace diperkirakan akan melewati hadangan AEK Larnaca di 16 besar, sebelum kemungkinan bertemu tim-tim kuat seperti Rayo Vallecano atau Strasbourg di fase semifinal.

Kekuatan fisik dan ketajaman Jean-Philippe Mateta di lini depan menjadi senjata utama The Eagles untuk mengukir sejarah meraih trofi Eropa pertama mereka.

Baca juga : Lausanne vs Fiorentina, Tekuk La Viola, Les Bleu et Blanc Melaju ke 16 Besar Liga Konferensi

Fiorentina dan Misi Memutus Kutukan

Penantang terkuat datang dari Fiorentina. Klub Serie A ini membawa misi penebusan setelah dua kali gagal di partai final pada edisi-edisi sebelumnya. Pengalaman panjang di kompetisi kontinental menjadikan skuad asuhan Paulo Vanoli ini sebagai lawan yang paling dihindari di jalur menuju final.

Klub Asal Negara Peluang Juara
Crystal Palace Inggris Tinggi
Fiorentina Italia Tinggi
Strasbourg Prancis Menengah

Dengan final yang dijadwalkan di Leipzig pada 27 Mei 2026, persaingan di Liga Konferensi dipastikan akan menyajikan drama tingkat tinggi, terutama bagi tim-tim yang ingin membuktikan diri di kancah Eropa.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
