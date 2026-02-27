Fiorentina vs Jagiellonia: Fiorentina Singkirkan Jagiellonia via Perpanjangan Waktu di Liga Konferensi 

Fiorentina nyaris tersingkir setelah keunggulan 3-0 mereka dibalas hattrick Bartosz Mazurek. (Fiorentina)

FIORENTINA harus bersusah payah melaju ke babak 16 besar Liga Konferensi UEFA setelah melewati drama menegangkan melawan wakil Polandia, Jagiellonia. Meski datang dengan modal keunggulan 3-0 dari leg pertama, anak asuh Raffaele Palladino nyaris tersingkir sebelum akhirnya menang secara agregat dalam babak perpanjangan waktu.

Kejutan Hattrick Bartosz Mazurek

Bermain di kandang sendiri, Fiorentina awalnya diprediksi akan menang mudah. Namun, Jagiellonia yang kembali diperkuat Afimico Pululu dan Taras Romanczuk tampil tanpa beban. Tim tamu mengejutkan publik Florence saat Bartosz Mazurek mencetak gol pembuka setelah melakukan kerja sama apik dengan Pululu. Kiper Luca Lezzerini gagal menghalau bola dengan sempurna, membuat skor berubah 1-0.

Menjelang turun minum, petaka kembali menghampiri Fiorentina. Sepakan Mazurek membentur Pietro Comuzzo dan berbelok arah ke dalam gawang, membuat agregat menipis menjadi 3-2. Situasi semakin memburuk bagi La Viola setelah Lezzerini mengalami cedera otot dan harus digantikan oleh David De Gea di awal babak kedua.

Drama mencapai puncaknya ketika Jagiellonia berhasil menyamakan agregat secara total. Melalui skema serangan balik cepat, Mazurek mencetak gol ketiganya (hattrick) setelah memanfaatkan kesalahan Dodo di tiang jauh. Skor 0-3 (Agregat 3-3) memaksa pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu (extra time).

Kebangkitan di Babak Perpanjangan Waktu

Fiorentina akhirnya menemukan momentum di masa krusial. Berawal dari kesalahan kiper Jagiellonia, Slawomir Abramowicz, yang keluar dari sarangnya untuk menghalau bola namun justru bertabrakan dengan rekannya sendiri, Nicolò Fagioli dengan cerdas melepaskan tembakan lob ke gawang yang kosong.

Tak lama berselang, Fiorentina menambah keunggulan melalui situasi sepak pojok yang kacau. Upaya Moise Kean membentur tulang kering Giovanni Fabbian sebelum akhirnya mengenai Taras Romanczuk dan masuk ke gawang. Skor agregat pun berubah menjadi 5-3 untuk keunggulan tuan rumah.

Laga tetap panas hingga menit akhir. David De Gea melakukan kesalahan fatal yang jarang terjadi saat gagal menangkap sepakan jarak jauh Jesus Imaz, sehingga skor laga menjadi 2-4. Namun, harapan Jagiellonia untuk melakukan comeback pupus setelah Bernardo Vital menerima kartu kuning kedua karena menghina wasit.

Skor akhir 2-4 (Agregat 5-4) bertahan hingga peluit panjang. Fiorentina kini berhak melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang antara RC Strasbourg atau Rakow dalam undian yang akan digelar pada 27 Februari. (Football-Italia/Z-2)