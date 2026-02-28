Headline
BADAN sepak bola Eropa, UEFA, resmi menggelar pengundian (drawing) babak 16 besar UEFA Conference League (UECL) musim 2025/2026 di Nyon, Swiss, pada Jumat (27/2/2026). Hasil undian ini menyajikan sejumlah laga menarik, saat wakil Inggris, Crystal Palace, akan berhadapan dengan klub Siprus, AEK Larnaca.
Sementara itu, Fiorentina, yang berambisi menebus kegagalan di dua final sebelumnya, dijadwalkan bertemu dengan wakil Polandia, Rakow Czestochowa. Proses pengundian ini dipimpin langsung oleh Deputy Secretary UEFA, Giorgio Marchetti, dengan didampingi legenda AS Roma, Rui Patricio.
Pertemuan antara Crystal Palace vs AEK Larnaca menjadi sorotan utama. The Eagles yang lolos melalui babak playoff akan bertindak sebagai tuan rumah terlebih dahulu di Stadion Selhurst Park.
Menariknya, kedua tim sempat bertemu di fase grup musim ini, dengan Larnaca secara mengejutkan menang 1-0 di London. Laga ini akan menjadi ajang balas dendam sekaligus pembuktian bagi skuad asuhan Oliver Glasner.
Di sisi lain, Fiorentina, yang tampil dominan di babak playoff, akan menjamu Rakow di Stadion Artemio Franchi pada leg pertama. I Viola diprediksi akan tampil habis-habisan demi menjaga asa meraih trofi Eropa pertama mereka setelah sekian lama menjadi spesialis runner-up.
Berdasarkan hasil undian di Nyon, berikut adalah jadwal lengkap pertandingan babak 16 besar:
|Pertandingan
|Leg 1 (12 Maret 2026)
|Leg 2 (19 Maret 2026)
|Crystal Palace vs AEK Larnaca
|Selhurst Park, London
|AEK Arena, Larnaca
|Fiorentina vs Rakow
|Artemio Franchi, Florence
|Miejski Pilkarski, Rakow
|Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk
|Stadion Poznan, Poznan
|Volksparkstadion, Hamburg*
|AZ Alkmaar vs Sparta Praha
|AFAS Stadion, Alkmaar
|epet ARENA, Praha
|Samsunspor vs Rayo Vallecano
|Samsun 19 Mayis, Samsun
|Vallecas, Madrid
|Celje vs AEK Athens
|Stadion Z'dezele, Celje
|OPAP Arena, Athena
|Sigma Olomouc vs Mainz
|Andruv Stadion, Olomouc
|MEWA Arena, Mainz
|Rijeka vs Strasbourg
|Stadion Rujevica, Rijeka
|Stade de la Meinau, Strasbourg
UEFA juga langsung melakukan pengundian untuk jalur perempat final hingga final guna memetakan perjalanan tim menuju Leipzig Stadium, Jerman.
Babak 16 besar dijadwalkan berlangsung pada 12 dan 19 Maret 2026. Tim pemenang akan melaju ke babak perempat final yang digelar pada April mendatang. Final UEFA Conference League 2025/2026 sendiri akan diselenggarakan di Leipzig Stadium pada 27 Mei 2026.
Siapakah yang akan mengangkat trofi di Leipzig? Menarik untuk dinantikan apakah tim debutan seperti Crystal Palace mampu melangkah jauh atau justru Fiorentina yang akhirnya memutus kutukan final mereka.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
