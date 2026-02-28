Trofi Liga Konferensi(AFP/Fabrice COFFRINI )

BADAN sepak bola Eropa, UEFA, resmi menggelar pengundian (drawing) babak 16 besar UEFA Conference League (UECL) musim 2025/2026 di Nyon, Swiss, pada Jumat (27/2/2026). Hasil undian ini menyajikan sejumlah laga menarik, saat wakil Inggris, Crystal Palace, akan berhadapan dengan klub Siprus, AEK Larnaca.

Sementara itu, Fiorentina, yang berambisi menebus kegagalan di dua final sebelumnya, dijadwalkan bertemu dengan wakil Polandia, Rakow Czestochowa. Proses pengundian ini dipimpin langsung oleh Deputy Secretary UEFA, Giorgio Marchetti, dengan didampingi legenda AS Roma, Rui Patricio.

Analisis Pertandingan Kunci

Pertemuan antara Crystal Palace vs AEK Larnaca menjadi sorotan utama. The Eagles yang lolos melalui babak playoff akan bertindak sebagai tuan rumah terlebih dahulu di Stadion Selhurst Park.

Menariknya, kedua tim sempat bertemu di fase grup musim ini, dengan Larnaca secara mengejutkan menang 1-0 di London. Laga ini akan menjadi ajang balas dendam sekaligus pembuktian bagi skuad asuhan Oliver Glasner.

Di sisi lain, Fiorentina, yang tampil dominan di babak playoff, akan menjamu Rakow di Stadion Artemio Franchi pada leg pertama. I Viola diprediksi akan tampil habis-habisan demi menjaga asa meraih trofi Eropa pertama mereka setelah sekian lama menjadi spesialis runner-up.

Daftar Lengkap Hasil Drawing 16 Besar UECL 2025/2026

Berdasarkan hasil undian di Nyon, berikut adalah jadwal lengkap pertandingan babak 16 besar:

Pertandingan Leg 1 (12 Maret 2026) Leg 2 (19 Maret 2026) Crystal Palace vs AEK Larnaca Selhurst Park, London AEK Arena, Larnaca Fiorentina vs Rakow Artemio Franchi, Florence Miejski Pilkarski, Rakow Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk Stadion Poznan, Poznan Volksparkstadion, Hamburg* AZ Alkmaar vs Sparta Praha AFAS Stadion, Alkmaar epet ARENA, Praha Samsunspor vs Rayo Vallecano Samsun 19 Mayis, Samsun Vallecas, Madrid Celje vs AEK Athens Stadion Z'dezele, Celje OPAP Arena, Athena Sigma Olomouc vs Mainz Andruv Stadion, Olomouc MEWA Arena, Mainz Rijeka vs Strasbourg Stadion Rujevica, Rijeka Stade de la Meinau, Strasbourg

Bagan Perempat Final dan Semifinal

UEFA juga langsung melakukan pengundian untuk jalur perempat final hingga final guna memetakan perjalanan tim menuju Leipzig Stadium, Jerman.

Perempat Final 1: Pemenang (Lech Poznan/Shakhtar) vs Pemenang (AZ Alkmaar/Sparta Praha)

Pemenang (Lech Poznan/Shakhtar) vs Pemenang (AZ Alkmaar/Sparta Praha) Perempat Final 2: Pemenang (Crystal Palace/AEK Larnaca) vs Pemenang (Fiorentina/Rakow)

Pemenang (Crystal Palace/AEK Larnaca) vs Pemenang (Fiorentina/Rakow) Perempat Final 3: Pemenang (Samsunspor/Rayo Vallecano) vs Pemenang (Celje/AEK Athens)

Pemenang (Samsunspor/Rayo Vallecano) vs Pemenang (Celje/AEK Athens) Perempat Final 4: Pemenang (Sigma Olomouc/Mainz) vs Pemenang (Rijeka/Strasbourg)

Jadwal Fase Gugur Selanjutnya

Babak 16 besar dijadwalkan berlangsung pada 12 dan 19 Maret 2026. Tim pemenang akan melaju ke babak perempat final yang digelar pada April mendatang. Final UEFA Conference League 2025/2026 sendiri akan diselenggarakan di Leipzig Stadium pada 27 Mei 2026.

Siapakah yang akan mengangkat trofi di Leipzig? Menarik untuk dinantikan apakah tim debutan seperti Crystal Palace mampu melangkah jauh atau justru Fiorentina yang akhirnya memutus kutukan final mereka.

