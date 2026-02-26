Preview Crystal Palace vs Zrinjski Mostar: Misi Bersejarah The Eagles di Liga Konferensi

Crystal Palace vs Zrinjski Mostar(ChatGPT)

Crystal Palace bersiap menjamu wakil Bosnia-Herzegovina, Zrinjski Mostar, dalam laga leg kedua play-off fase gugur UEFA Conference League (Liga Konferensi) 2025/2026. Pertandingan ini akan menjadi momen krusial bagi anak asuh Oliver Glasner untuk mengukir sejarah baru di kompetisi Eropa.

Bermain di hadapan pendukung sendiri di Selhurst Park, London, pada Jumat (27/2) dini hari WIB, The Eagles membawa modal hasil imbang 1-1 pada leg pertama di Mostar. Gol Ismaïla Sarr di babak pertama sempat membawa Palace unggul sebelum akhirnya disamakan oleh Karlo Abramovic. Kini, kemenangan menjadi harga mati jika ingin melaju ke babak 16 besar.

Kondisi Tim dan Kabar Pemain

Crystal Palace sedang menghadapi badai cedera yang cukup serius. Oliver Glasner dipastikan kehilangan pilar utama seperti Jefferson Lerma, Jean-Philippe Mateta, Eddie Nketiah, dan Cheick Doucoure. Bek andalan Maxence Lacroix juga diragukan tampil setelah mengalami masalah pangkal paha pada laga sebelumnya.

Namun, angin segar datang dari kompetisi domestik. Palace baru saja meraih kemenangan moral 1-0 atas Wolverhampton Wanderers di Premier League berkat gol dramatis Evann Guessand. Kemenangan ini diharapkan menjadi suntikan motivasi bagi Ismaïla Sarr dan kolega untuk tampil lebih tajam di lini depan.

Di sisi lain, Zrinjski Mostar datang sebagai tim yang tidak bisa diremehkan. Meskipun memiliki rekor tandang yang kurang impresif di kompetisi Eropa, tim asuhan Igor Stimac ini terbukti mampu merepotkan Palace dengan pertahanan solid mereka di leg pertama.

Lokasi Pertandingan



Stadion: Selhurst Park

Selhurst Park

Kota: London, Inggris

London, Inggris

Waktu: Jumat, 27 Februari 2026, pukul 03.00 WIB

Prediksi Susunan Pemain

Crystal Palace (3-4-2-1):

Dean Henderson; Chris Richards, Jaydee Canvot, Chadi Riad; Daniel Munoz, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell; Ismaïla Sarr, Yeremy Pino; Evann Guessand.

Pelatih: Oliver Glasner.

Zrinjski Mostar (4-2-3-1):

Goran Karacic; Marko Vranjkovic, Hrvoje Barisic, Duje Dujmovic, Petar Mamic; Igor Savic, Neven Djurasek; Mario Cuze, Antonio Ivancic, Leo Mikic; Karlo Abramovic.

Pelatih: Igor Stimac.

Statistik Kunci

Statistik Crystal Palace Zrinjski Mostar Hasil Leg 1 1 1 Formasi Favorit 3-4-2-1 4-2-3-1 Pemain Kunci Ismaïla Sarr Karlo Abramovic

People Also Ask

1. Kapan jadwal Crystal Palace vs Zrinjski Mostar?

Pertandingan akan berlangsung pada Jumat, 27 Februari 2026 pukul 03.00 WIB.

2. Di mana pertandingan ini dimainkan?

Laga akan digelar di Selhurst Park, markas Crystal Palace di London.

3. Siapa pencetak gol di leg pertama?

Ismaïla Sarr mencetak gol untuk Crystal Palace, sementara Karlo Abramovic membalas untuk Zrinjski Mostar.

Kesimpulan

Meskipun dilanda krisis cedera, Crystal Palace tetap diunggulkan untuk memenangkan laga ini berkat kualitas skuad dan dukungan penuh publik Selhurst Park. Zrinjski diprediksi akan bermain defensif, namun keunggulan teknis The Eagles seharusnya cukup untuk mengunci tiket ke babak berikutnya.

