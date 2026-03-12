Preview NK Celje vs AEK Athens: Ambisi 'The Counts' Ulangi Keajaiban Fase Liga

NK Celje vs AEK Athens(MI/AI)

NK Celje akan menjamu AEK Athens dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Konferensi UEFA di Stadion Z'dežele, Slovenia, pada Jumat (13/3) dini hari WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk mengulangi kemenangan mengejutkan mereka di fase liga sebelumnya.

Analisis Kekuatan Tim

NK Celje masuk ke babak 16 besar dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyingkirkan FC Drita dengan agregat gol yang mencolok. Pelatih Ivan Mayeuski mengandalkan kolektivitas tim dan keangkeran Stadion Z'dežele, di mana mereka belum terkalahkan dalam 14 laga kandang terakhir. Namun, fokus utama Celje adalah memperbaiki lini pertahanan yang telah kebobolan dalam delapan pertandingan beruntun.

Sementara itu, AEK Athens sedang dalam performa terbaiknya di bawah arahan Marko Nikolic. Skuad asal Yunani ini memiliki kedalaman skuad yang mumpuni dengan kehadiran pemain seperti Luka Jovic dan Niclas Eliasson. Meski sempat kalah di Celje pada Oktober lalu, AEK kini tampil lebih solid dan klinis dalam transisi permainan.

Data Pertandingan

Detail Informasi Kompetisi Liga Konferensi UEFA (Babak 16 Besar) Lokasi Stadion Z'dežele, Celje Head-to-Head Terakhir NK Celje 3-1 AEK Athens Pemain Kunci Celje Svit Sešlar, Darko Hrka Pemain Kunci AEK Luka Jovic, Orbelín Pineda

Prediksi Jalannya Laga

Laga diprediksi akan berjalan terbuka mengingat karakter kedua tim yang ofensif. Celje kemungkinan akan mencoba menekan sejak menit awal memanfaatkan atmosfer stadion, sementara AEK Athens akan bermain lebih sabar untuk mencari celah di lini belakang tuan rumah yang sering kedodoran menghadapi serangan balik cepat.

Catatan Redaksi: Absennya Razvan Marin karena akumulasi kartu kuning menjadi kehilangan besar bagi lini tengah AEK Athens, yang bisa dimanfaatkan oleh gelandang kreatif Celje, Darko Hrka.

Pertanyaan untuk Pembaca:

Apakah NK Celje mampu mempertahankan rekor kandang mereka yang impresif, ataukah AEK Athens berhasil membalas kekalahan mereka di fase liga? Sampaikan prediksi skor Anda di kolom komentar!



