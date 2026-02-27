Crystal Palace Melaju ke 16 Besar Liga Konferensi Usai Bungkam Zrinjski di Selhurst Park

Crystal Palace memastikan tiket 16 besar Conference League setelah mengalahkan Zrinjski 2-0. (Crystal Palace)

CRYSTAL Palace terus melanjutkan petualangan bersejarah mereka di kancah Eropa. Tim asuhan Oliver Glasner sukses melaju ke babak 16 besar Liga Konferensi setelah menumbangkan wakil Bosnia, Zrinjski, dengan skor 2-0 pada laga leg kedua di Selhurst Park. Kemenangan ini membawa The Eagles unggul agregat 3-1.

Tampil di hadapan pendukung sendiri, Palace mendominasi jalannya pertandingan sejak awal. Gol pembuka lahir pada menit ke-36 melalui sundulan Maxence Lacroix. Bek tersebut berhasil memanfaatkan umpan matang Adam Wharton dari situasi tendangan bebas di sisi kiri lapangan.

Meski mendominasi, Palace harus menunggu hingga pengujung laga untuk mengunci kemenangan. Evann Guessand akhirnya memastikan tiket lolos lewat sepakan keras mendatar di menit kedua masa injury time. Sepanjang laga, kiper Dean Henderson nyaris tidak bekerja keras karena Zrinjski gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran.

Baca juga : Preview Crystal Palace vs Zrinjski Mostar: Misi Bersejarah The Eagles di Liga Konferensi

Musim Gejolak yang Berpotensi Berakhir Manis

Kemenangan ini menjadi pelipur lara bagi musim yang penuh drama bagi Crystal Palace. Setelah mencetak sejarah dengan menjuarai Piala FA 2024-25 dan Community Shield, klub justru didera berbagai masalah di luar lapangan.

Palace harus menerima kenyataan pahit turun kasta ke Liga Konferensi akibat pelanggaran aturan kepemilikan multi-klub (multi-club ownership). Selain itu, hengkangnya bintang seperti Eberechi Eze ke Arsenal serta spekulasi transfer Marc Guehi menambah beban tim yang memiliki skuad ramping.

Kondisi semakin memanas ketika manajer Oliver Glasner mengumumkan akan mundur di akhir musim. Glasner bahkan sempat melontarkan kritik pedas kepada hierarki klub dengan menyebut skuadnya "ditinggalkan sepenuhnya". Namun, di tengah kekacauan tersebut, Glasner tetap bertahan dan menjaga peluang Palace untuk meraih trofi Eropa pertama mereka.

Menatap Babak 16 Besar

Sebagai favorit juara di kompetisi ini, Palace kini menanti calon lawan di babak 16 besar, yakni antara wakil Jerman, Mainz, atau Larnaca dari Siprus. Laga leg pertama dijadwalkan berlangsung di Selhurst Park pada Kamis, 12 Maret, disusul laga tandang sepekan kemudian.

Meski saat ini masih tertahan di peringkat ke-13 klasemen Liga Premier Inggris, ambisi Palace untuk mengukir sejarah baru di Eropa tetap menyala. Dengan status sebagai unggulan, The Eagles diprediksi tidak akan menemui kesulitan berarti di babak selanjutnya untuk menutup musim penuh emosi ini dengan prestasi tertinggi. (BBC/Z-2)