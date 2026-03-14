Preview Crystal Palace vs Leeds United: Ambisi Papan Tengah di Selhurst Park

Crystal Palace vs Leeds United(MI/AI)

PEKAN ke-30 Liga Premier Inggris 2025/2026 akan menyuguhkan duel menarik antara Crystal Palace melawan Leeds United di Stadion Selhurst Park, London. Laga yang dijadwalkan pada Minggu (15/3/2026) pukul 21.00 WIB ini menjadi momentum penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Analisis Pertandingan

Crystal Palace saat ini menduduki peringkat ke-13 dengan koleksi 38 poin. Tim asuhan Oliver Glasner menunjukkan grafik permainan yang fluktuatif namun mematikan saat bermain di kandang. Kemenangan 3-1 atas Tottenham pekan lalu menjadi bukti bahwa The Eagles mampu menjinakkan tim-tim besar di bawah atmosfer Selhurst Park yang intens.

Sementara itu, Leeds United datang dengan misi penyelamatan. Berada di posisi ke-15 dengan 31 poin, tim tamu hanya berjarak satu kemenangan dari zona degradasi. Daniel Farke harus memutar otak untuk mengakhiri tren negatif Leeds di London, di mana mereka sering kesulitan meraih poin penuh dalam beberapa musim terakhir.

Fakta Pertandingan Lokasi: Selhurst Park, London.

Waktu: Minggu, 15 Maret 2026, 21.00 WIB.

Head-to-Head Terakhir: Leeds United 4-1 Crystal Palace (Desember 2025).

Rekor Kandang Palace: Tidak terkalahkan dalam 7 laga kandang terakhir melawan Leeds.

Kondisi Skuad Terbaru

Crystal Palace

Oliver Glasner masih memantau kondisi bek sayap Daniel Munoz yang mengalami masalah bahu. Namun, kembalinya Maxence Lacroix dari suspensi memberikan stabilitas di lini belakang. Di lini depan, Ismaila Sarr yang telah mencetak 4 gol dalam 10 laga terakhir akan menjadi tumpuan utama.

Leeds United

Kabar baik bagi pendukung The Whites, Dominic Calvert-Lewin dipastikan fit untuk bermain. Penyerang yang sudah mengemas 10 gol musim ini tersebut akan didukung oleh kreativitas Georginio Rutter dan kecepatan Wilfried Gnonto dari sektor sayap.

Statistik Perbandingan Tim

Statistik (Musim 2025/26) Crystal Palace Leeds United Main 29 29 Gol Memasukkan 33 37 Gol Kemasukan 35 48 Clean Sheets 7 5

Prediksi Jalannya Laga

Pertandingan diprediksi akan berjalan dengan intensitas tinggi sejak menit awal. Crystal Palace akan mencoba mendominasi penguasaan bola melalui Adam Wharton di lini tengah, sementara Leeds United akan mengandalkan serangan balik cepat. Kehadiran Calvert-Lewin di kotak penalti akan menjadi ujian berat bagi Marc Guehi dan kolega.

Melihat catatan sejarah di Selhurst Park, Palace sedikit lebih diunggulkan untuk memetik poin penuh, namun Leeds memiliki potensi untuk memaksakan hasil imbang jika mampu tampil disiplin di lini pertahanan.

Pertanyaan Sering Diajukan (FAQ)

Siapa yang diunggulkan dalam laga ini?

Secara statistik kandang, Crystal Palace lebih diunggulkan, namun Leeds United memenangkan pertemuan terakhir kedua tim dengan skor telak.

Di mana lokasi pertandingan Crystal Palace vs Leeds United?

Pertandingan akan dilangsungkan di Stadion Selhurst Park, London, Inggris.

Berapa harga tiket pertandingan ini dalam mata uang Rupiah?

Harga tiket resmi bervariasi tergantung kategori, namun jika dikonversi ke mata uang Rupiah, harga tiket rata-rata berkisar antara Rp1.200.000 hingga Rp3.500.000 per lembar.



PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

