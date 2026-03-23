Sunderland vs Newcastle 2-1: Drama Derby Tyne-Wear Milik The Black Cats

Sunderland sukses melakukan comeback dramatis atas Newcastle United di Derby Tyne-Wear ke-159. Gol telat Brian Brobbey pastikan posisi Sunderland salip Newcastle.(Sunderland)

EDISI ke-159 Derby Tyne-Wear menjadi milik Sunderland. Melalui perjuangan pantang menyerah, The Black Cats berhasil membalikkan keadaan untuk menumbangkan Newcastle United dengan skor 2-1 di St James' Park dalam lanjutan Liga Premier Inggris.

Kemenangan ini tidak hanya memperpanjang rekor buruk The Magpies yang kini tanpa kemenangan dalam 11 pertemuan liga terakhir melawan rival bebuyutannya tersebut, tetapi juga membawa Sunderland menyalip posisi Newcastle di tabel klasemen dengan keunggulan satu poin.

Dominasi Awal Newcastle

Laga bertajuk derby klasik ini berlangsung panas sejak menit pertama. Newcastle United langsung mengambil inisiatif serangan dan berhasil membuka keunggulan saat laga baru berjalan 10 menit. Berawal dari kesalahan operan Luke O'Nien yang dipotong Nick Woltemade, bola jatuh ke kaki Anthony Gordon. Dengan tenang, Gordon melepaskan penyelesaian akhir yang akurat untuk membawa tuan rumah unggul 1-0.

Newcastle hampir menggandakan keunggulan melalui beberapa peluang emas dari Anthony Elanga dan Woltemade. Puncaknya, bek Sven Botman nyaris mencetak gol andai sundulannya tidak membentur tiang gawang. Namun, skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Momentum Bangkitnya Sunderland

Memasuki babak kedua, Newcastle justru mendapat pukulan telak. Sven Botman terpaksa ditarik keluar lapangan setelah mengalami benturan di kepala. Kehilangan pilar pertahanan ini segera dimanfaatkan oleh tim tamu.

Pada menit ke-48, berawal dari skema sepak pojok yang gagal dihalau dengan sempurna pertahanan Newcastle, bola liar jatuh ke hadapan Chemsdine Talbi. Talbi tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menaklukkan Aaron Ramsdale dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Pertandingan semakin sengit memasuki sisa 15 menit terakhir. Newcastle sempat mengira mereka kembali unggul lewat sundulan Malick Thiaw, namun gol tersebut dianulir wasit karena pelanggaran offside.

Gol Penentu Brian Brobbey

Ketika laga tampak akan berakhir imbang, Sunderland melancarkan serangan balik mematikan tepat pada menit ke-90. Enzo Le Fée mengirimkan umpan matang kepada Brian Brobbey. Meski tembakan pertamanya sempat dimentahkan Ramsdale, Brobbey dengan cepat menyambar bola muntah untuk menceploskannya ke dalam gawang.

Gol dramatis di menit akhir tersebut memastikan kemenangan pertama Sunderland dalam tiga pertandingan terakhir di semua kompetisi. Bagi Newcastle, kekalahan beruntun ini menjadi pukulan telak bagi mental anak asuh Eddie Howe di tengah persaingan ketat Premier League musim ini. (Flash Score/Z-2)