Sunderland vs Brighton: Gol "Ajaib" Yankuba Minteh Bungkam Sunderland, Brighton Akhiri Kutukan 45 Tahun

Gol "ajaib" Yankuba Minteh membawa Brighton menang 1-0 atas Sunderland. Kekalahan ketiga beruntun di kandang ini menjadi pukulan telak bagi ambisi Eropa The Black Cats.(Brighton & Hove Albion)

BRIGHTON & Hove Albion berhasil mencuri poin penuh di Stadium of Light lewat kemenangan tipis 1-0 atas Sunderland. Gol tunggal yang lahir lewat proses tidak biasa dari Yankuba Minteh tidak hanya memberikan kemenangan bagi The Seagulls, tetapi juga memperpanjang penderitaan tuan rumah yang menelan tiga kekalahan beruntun di kandang.

Kemenangan ini menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Brighton. Ini merupakan kemenangan pertama mereka di markas Sunderland sejak tahun 1981, sekaligus mengakhiri tren negatif sembilan laga tanpa kemenangan di Wearside.

Kontroversi Gol Yankuba Minteh

Momen penentu terjadi pada menit ke-58. Yankuba Minteh, pemain sayap asal Gambia, melepaskan umpan silang dari sudut yang sangat sempit di garis gawang. Namun, bola justru meluncur masuk ke tiang dekat tanpa bisa diantisipasi oleh kiper Sunderland, Melker Ellborg.

Gol tersebut memicu kemarahan para pemain Sunderland. Mereka memprotes wasit karena tetap melanjutkan permainan saat gelandang Habib Diarra tergeletak di lapangan usai berbenturan dengan Lewis Dunk. Namun, setelah dilakukan peninjauan oleh Video Assistant Referee (VAR), insiden tersebut dianggap bersih. Gol tetap disahkan karena bek Brighton, Paul van Hecke, yang sempat menghalangi pandangan kiper, diputuskan dalam posisi onside.

Jual Beli Serangan

Sebelum gol tercipta, kedua tim sejatinya memiliki beberapa peluang emas. Di babak pertama, Brighton tampil lebih dominan. Jack Hinshelwood hampir saja membuka keunggulan melalui umpan matang Minteh, namun upayanya digagalkan oleh penyelamatan gemilang Ellborg.

Sunderland bukan tanpa perlawanan. Kapten Brighton, Lewis Dunk, dipaksa melakukan penyelamatan krusial di garis gawang untuk memblok tembakan keras pemain sayap Sunderland, Chemsdine Talbi.

Tuan rumah sempat bersorak saat Chris Rigg berhasil menyarangkan bola ke sudut gawang. Namun, gol pemain berusia 18 tahun itu dianulir wasit karena Omar Alderete yang memberikan assist sudah lebih dulu terjebak posisi offside. Penyerang Brian Brobbey juga menyia-nyiakan peluang emas setelah tembakannya melambung di atas mistar gawang, tepat sebelum Brighton mencetak gol kemenangan.

Ambisi Eropa Sunderland Terancam

Pasukan Regis Le Bris mencoba menekan di sisa waktu pertandingan untuk mencari gol penyeimbang, namun pertahanan Brighton tampil sangat disiplin. Kemenangan ini membawa tim asuhan Fabian Hurzeler mengemas 40 poin dan menggeser posisi Sunderland ke peringkat 10 berkat keunggulan selisih gol.

Bagi Sunderland, hasil ini merupakan pukulan besar bagi harapan mereka lolos ke kompetisi Eropa. Sempat tidak terkalahkan di kandang hingga Februari, Stadium of Light kini justru memberikan rapor merah bagi The Black Cats dengan tiga kekalahan beruntun di hadapan pendukung sendiri. (BBC/Z-2)