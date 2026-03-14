Preview Sunderland vs Brighton: Misi Kebangkitan Black Cats di Stadium of Light

14/3/2026 13:41
Preview Sunderland vs Brighton: Misi Kebangkitan Black Cats di Stadium of Light
Brighton vs Sunderland(Instagram/@officialbhafc)

LAGA Sunderland vs Brighton & Hove Albion berlangsung di Stadium of Light, Sabtu (14/3/2026) pukul 22.00 WIB. Pertandingan pekan ke-30 Liga Inggris ini menjadi ajang pembuktian bagi tuan rumah untuk bangkit dari rentetan hasil negatif di awal tahun 2026.

Analisis Pertandingan

Sunderland saat ini menempati posisi ke-11 klasemen dengan 40 poin, unggul tiga angka dari Brighton di posisi ke-14. Pasukan Régis Le Bris memiliki rekor kandang yang cukup solid musim ini dengan 7 kemenangan dari 14 laga di Stadium of Light. Namun, produktivitas gol mereka sedang menurun, hanya mencetak 10 gol sepanjang tahun 2026 sejauh ini.

Brighton, di bawah asuhan Fabian Hurzeler, tampil lebih atraktif dengan rata-rata 1.31 gol per pertandingan. Kembalinya Lewis Dunk di jantung pertahanan diharapkan mampu meredam ambisi tuan rumah. Sorotan juga tertuju pada Yankuba Minteh yang menjadi motor serangan utama The Seagulls melalui tusukan-tusukan mautnya dari sisi sayap.

Baca juga : City Menang 3-1 Plymouth, Guardiola Akui tak Anggap Remeh Lawan

Info Pertandingan

  • Stadion: Stadium of Light, Sunderland
  • Waktu: Sabtu, 14 Maret 2026 | 22.00 WIB
  • Wasit: Thomas Kirk

Berita Tim & Komposisi Pemain

Sunderland dipastikan tanpa Robin Roefs, Nordi Mukiele, dan Reinildo Mandava. Namun, kembalinya Trai Hume dan Noah Sadiki dari skorsing memberikan opsi tambahan di lini pertahanan dan tengah.

Brighton masih menunggu kepastian kondisi Kaoru Mitoma yang mengalami masalah pergelangan kaki. Jika Mitoma absen, Georginio Rutter kemungkinan besar akan didorong lebih melebar untuk mendukung Danny Welbeck di lini depan.

Kategori Sunderland Brighton
Formasi Prediksi 4-2-3-1 4-3-3
Pemain Kunci Dan Ballard Yankuba Minteh
Absen Utama Bertrand Traore, Mukiele Adam Webster, Tzimas

Prediksi Skor

Melihat catatan sejarah di mana Brighton selalu kesulitan saat bertandang ke Stadium of Light, Sunderland sedikit lebih diunggulkan. Meski kedua tim sama-sama tidak konsisten dalam beberapa laga terakhir, faktor dukungan publik tuan rumah diprediksi akan menjadi pembeda. (H-4)



Editor : Indriyani Astuti
