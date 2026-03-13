Headline
Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Reece James Dipastikan Bertahan di Chelsea Hingga 2032

Cahya Mulyana
13/3/2026 19:51
Reece James Dipastikan Bertahan di Chelsea Hingga 2032
Kapten Chelsea Reece James((Instagram @reece))

PIHAK Chelsea secara resmi mengumumkan bahwa kapten tim utama mereka, Reece James, telah menandatangani kontrak baru yang akan membuatnya bertahan di Stamford Bridge hingga tahun 2032, demikian laman resmi klub, Jumat (13/3).

James merupakan produk jebolan akademi Chelsea dan telah menuntut ilmu di Cobham sejak usia enam tahun sebelum berkembang menjadi salah satu pemain penting di tim utama. Ia bahkan menjelma sebagai figur pemimpin di skuad The Blues dan beberapa musim terakhir mengemban ban kapten.

Bek kanan berusia 24 tahun itu telah mencatatkan lebih dari 200 penampilan bersama Chelsea di semua kompetisi. Selama kariernya bersama klub London tersebut, James turut membantu tim meraih lima trofi utama, termasuk Liga Champions 2021 serta dua gelar Piala Dunia Antarklub FIFA.

Baca juga : City Menang 3-1 Plymouth, Guardiola Akui tak Anggap Remeh Lawan

Dia juga telah memimpin Chelsea sebagai kapten dalam lebih dari 50 pertandingan. James mengaku sangat senang dapat memperpanjang masa baktinya di klub yang telah membesarkan namanya.

"Saya sangat bahagia bisa memperpanjang kontrak. Chelsea memiliki arti yang sangat besar bagi saya. Saya selalu mengatakan ingin menghabiskan masa terbaik saya di sini, dan saya benar-benar percaya kami memiliki semua yang dibutuhkan untuk melanjutkan kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya," ujar James.

Dia juga optimistis dengan masa depan klub di bawah manajemen saat ini. “Saya bersemangat menyambut masa depan bersama kepemilikan klub, para direktur olahraga, pelatih, dan seluruh staf. Semoga kami bisa meraih lebih banyak trofi bersama dalam beberapa tahun ke depan,” tambahnya. (Ant/P-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved