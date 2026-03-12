Klub Liga Primer Inggris Raih Hasil Minor di Leg Pertama 16 Besar Liga Champions, Ini Analisisnya

Para pemain Chelsea bereaksi usai kebobolan di laga leg pertama 16 besar Liga Champions kontra PSG.(AFP/Alain JOCARD)

DOMINASI klub-klub Liga Primer Inggris di panggung Eropa seolah runtuh dalam sekejap di laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2025/2026. Dari lima tim raksasa yang tampil, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, dan Tottenham Hotspur, tidak ada satu pun yang berhasil membawa pulang kemenangan.

Fenomena ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Liga Primer Inggris sering dianggap sebagai kompetisi terbaik dunia. Berikut adalah analisis mendalam mengenai penyebab hasil minor yang diraih klub-klub tersebut.

1. Liverpool: Rapuh di Bola Mati dan Atmosfer Neraka Istanbul

Liverpool harus mengakui keunggulan Galatasaray dengan skor tipis 0-1 di Rams Park. Gol tunggal Mario Lemina pada menit ke-7 membongkar borok lama The Reds: pertahanan set-piece.

Baca juga : Jadwal Lengkap Manchester United 2023-2024

Arne Slot mengakui bahwa atmosfer intimidatif di Turki membuat komunikasi antarpemain terganggu. Liverpool tampil dominan namun frustrasi menembus blok rendah tuan rumah, sementara lini belakang mereka kembali kecolongan melalui situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi dengan baik.

2. Tottenham Hotspur: Perjudian Kiper dan Lapangan Licin Metropolitano

Spurs menelan hasil paling memalukan setelah digilas Atletico Madrid 5-2. Faktor utama kehancuran ini adalah keputusan Igor Tudor memainkan kiper muda Antonin Kinsky yang justru melakukan dua blunder fatal dalam 15 menit awal.

Selain itu, kondisi lapangan Metropolitano yang sangat licin membuat pemain Spurs sering kehilangan keseimbangan, sebuah situasi yang dimanfaatkan dengan sempurna oleh efisiensi serangan balik Julian Alvarez dan Antoine Griezmann.

Baca juga : Klub Inggris Kuasai Klasemen Liga Champions, Isyarat Final Sesama Liga Primer?

Catatan Statistik: Tottenham Hotspur menjadi satu-satunya tim di 16 besar yang saat ini berada di papan bawah klasemen Premier League (peringkat 16), menunjukkan kontras performa yang tajam antara liga domestik dan Eropa.

3. Manchester City: Hattrick Valverde dan Taktik Kejutan Arbeloa

Bertamu ke Santiago Bernabeu, Manchester City dibuat tak berkutik oleh Real Madrid dengan skor telak 0-3. Federico Valverde tampil sebagai mimpi buruk dengan catatan hattrick.

Analisis taktik menunjukkan bahwa transisi cepat Madrid di bawah asuhan Alvaro Arbeloa berhasil mengeksploitasi garis pertahanan tinggi (high line) yang diterapkan Pep Guardiola. City menguasai bola, namun gagal menciptakan peluang bersih akibat disiplinnya lini tengah Los Blancos.

4. Chelsea: Blunder Kiper dan Transisi Mematikan PSG

Chelsea harus tunduk 2-5 dari Paris Saint-Germain di Parc des Princes. Meskipun sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat Enzo Fernandez, The Blues runtuh akibat blunder kiper Filip Jorgensen.

PSG yang memiliki kecepatan di sisi sayap melalui Bradley Barcola dan Ousmane Dembele berkali-kali mematahkan struktur pertahanan Chelsea yang belum solid di bawah arahan Liam Rosenior.

5. Arsenal: Kehilangan Momentum di BayArena

Berbeda dengan yang lain, Arsenal meraih hasil imbang 1-1 kontra Bayer Leverkusen. Namun, hasil ini tetap dianggap minor mengingat status The Gunners sebagai pemuncak klasemen fase liga dengan poin sempurna sebelumnya.

Pasukan Mikel Arteta tampak kehilangan ketajaman di lini depan meski mendominasi penguasaan bola. Arsenal bahkan nyaris kalah sebelum penalti Kai Havertz di menit akhir menyelamatkan mereka.

Klub Inggris Lawan Skor Akhir Lokasi Liverpool Galatasaray 0-1 Rams Park, Istanbul Tottenham Atletico Madrid 2-5 Metropolitano, Madrid Man City Real Madrid 0-3 Bernabeu, Madrid Chelsea PSG 2-5 Parc des Princes, Paris Arsenal Bayer Leverkusen 1-1 BayArena, Leverkusen

Kesimpulan: Masalah Konsentrasi dan Efisiensi

Secara garis besar, kegagalan wakil Inggris di leg pertama ini disebabkan oleh tiga faktor kunci: Kesalahan individu (terutama sektor kiper), kelemahan dalam mengantisipasi transisi lawan, serta tekanan atmosfer laga tandang. Dengan defisit gol yang cukup besar bagi beberapa tim, leg kedua di tanah Inggris akan menjadi ujian mental sesungguhnya bagi supremasi Liga Primer Inggris.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.