Klub Liga Primer Inggris Raih Hasil Minor di Leg Pertama 16 Besar Liga Champions, Ini Analisisnya

DOMINASI klub-klub Liga Primer Inggris di panggung Eropa seolah runtuh dalam sekejap di laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2025/2026. Dari lima tim raksasa yang tampil, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, dan Tottenham Hotspur, tidak ada satu pun yang berhasil membawa pulang kemenangan.
Fenomena ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Liga Primer Inggris sering dianggap sebagai kompetisi terbaik dunia. Berikut adalah analisis mendalam mengenai penyebab hasil minor yang diraih klub-klub tersebut.
Liverpool harus mengakui keunggulan Galatasaray dengan skor tipis 0-1 di Rams Park. Gol tunggal Mario Lemina pada menit ke-7 membongkar borok lama The Reds: pertahanan set-piece.
Arne Slot mengakui bahwa atmosfer intimidatif di Turki membuat komunikasi antarpemain terganggu. Liverpool tampil dominan namun frustrasi menembus blok rendah tuan rumah, sementara lini belakang mereka kembali kecolongan melalui situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi dengan baik.
Spurs menelan hasil paling memalukan setelah digilas Atletico Madrid 5-2. Faktor utama kehancuran ini adalah keputusan Igor Tudor memainkan kiper muda Antonin Kinsky yang justru melakukan dua blunder fatal dalam 15 menit awal.
Selain itu, kondisi lapangan Metropolitano yang sangat licin membuat pemain Spurs sering kehilangan keseimbangan, sebuah situasi yang dimanfaatkan dengan sempurna oleh efisiensi serangan balik Julian Alvarez dan Antoine Griezmann.
Bertamu ke Santiago Bernabeu, Manchester City dibuat tak berkutik oleh Real Madrid dengan skor telak 0-3. Federico Valverde tampil sebagai mimpi buruk dengan catatan hattrick.
Analisis taktik menunjukkan bahwa transisi cepat Madrid di bawah asuhan Alvaro Arbeloa berhasil mengeksploitasi garis pertahanan tinggi (high line) yang diterapkan Pep Guardiola. City menguasai bola, namun gagal menciptakan peluang bersih akibat disiplinnya lini tengah Los Blancos.
Chelsea harus tunduk 2-5 dari Paris Saint-Germain di Parc des Princes. Meskipun sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat Enzo Fernandez, The Blues runtuh akibat blunder kiper Filip Jorgensen.
PSG yang memiliki kecepatan di sisi sayap melalui Bradley Barcola dan Ousmane Dembele berkali-kali mematahkan struktur pertahanan Chelsea yang belum solid di bawah arahan Liam Rosenior.
Berbeda dengan yang lain, Arsenal meraih hasil imbang 1-1 kontra Bayer Leverkusen. Namun, hasil ini tetap dianggap minor mengingat status The Gunners sebagai pemuncak klasemen fase liga dengan poin sempurna sebelumnya.
Pasukan Mikel Arteta tampak kehilangan ketajaman di lini depan meski mendominasi penguasaan bola. Arsenal bahkan nyaris kalah sebelum penalti Kai Havertz di menit akhir menyelamatkan mereka.
|Klub Inggris
|Lawan
|Skor Akhir
|Lokasi
|Liverpool
|Galatasaray
|0-1
|Rams Park, Istanbul
|Tottenham
|Atletico Madrid
|2-5
|Metropolitano, Madrid
|Man City
|Real Madrid
|0-3
|Bernabeu, Madrid
|Chelsea
|PSG
|2-5
|Parc des Princes, Paris
|Arsenal
|Bayer Leverkusen
|1-1
|BayArena, Leverkusen
Secara garis besar, kegagalan wakil Inggris di leg pertama ini disebabkan oleh tiga faktor kunci: Kesalahan individu (terutama sektor kiper), kelemahan dalam mengantisipasi transisi lawan, serta tekanan atmosfer laga tandang. Dengan defisit gol yang cukup besar bagi beberapa tim, leg kedua di tanah Inggris akan menjadi ujian mental sesungguhnya bagi supremasi Liga Primer Inggris.
