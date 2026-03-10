Bursa Transfer: Juventus Bidik Djed Spence untuk Perkuat Sektor Bek Sayap

Bek Tottenham Hotspur Djed Spence (kanan)(AFP/Glyn KIRK)

JUVENTUS dilaporkan tengah menyusun strategi untuk memboyong bek sayap Tottenham Hotspur, Djed Spence, pada bursa transfer mendatang. Pemain asal Inggris berusia 25 tahun tersebut dipandang sebagai profil ideal untuk meningkatkan kualitas pertahanan sekaligus daya serang dari sektor sayap Si Nyonya Tua.

Reuni dengan Marco Ottolini

Ketertarikan Juventus tidak lepas dari peran Direktur Olahraga mereka, Marco Ottolini. Ottolini adalah sosok yang memfasilitasi kepindahan Spence ke Genoa pada Januari 2024 saat ia masih menjabat di klub tersebut. Pengalaman sukses Spence di Serie A menjadi nilai tambah yang membuat manajemen Juventus yakin untuk memboyongnya ke Turin.

Informasi Kunci: Djed Spence telah mencatatkan 22 penampilan di Liga Primer Inggris musim 2025/2026 dan menjadi bagian dari skuad Tottenham Hotspur yang memenangkan Liga Europa musim lalu. Baca juga : Juventus Siapkan Revolusi di Bawah Mistar: Alisson Becker dan Guglielmo Vicario Masuk Radar

Detail Harga dalam Mata Uang Rupiah

Berdasarkan laporan media Italia, Tottenham Hotspur menetapkan banderol sebesar 30 juta Euro untuk sang pemain. Nilai tersebut setara dengan kurang lebih Rp512 miliar. Angka ini dianggap cukup tinggi bagi seorang bek sayap, namun Juventus melihatnya sebagai investasi jangka panjang mengingat kontrak Spence di London Utara masih tersisa hingga 2029.

Statistik Performa Djed Spence (Musim 2025/2026)

Kategori Data Penampilan (Liga Inggris) 22 Pertandingan Menit Bermain 1.691 Menit Akurasi Umpan 81.4% Posisi Utama Bek Kanan / Bek Kiri

Fleksibilitas di Kedua Sisi Sayap

Salah satu alasan utama Juventus mengejar Spence adalah kemampuannya bermain di kedua sisi lapangan. Musim ini, manajer Tottenham sering menempatkan Spence sebagai bek kiri meskipun kaki dominannya adalah kanan. Kemampuan inverted wing-back ini sangat dibutuhkan Juventus untuk memberikan variasi serangan di bawah asuhan pelatih mereka saat ini.

Jika kesepakatan dengan Tottenham gagal tercapai karena masalah harga, Juventus dikabarkan telah menyiapkan daftar alternatif, termasuk Zeki Celik dari AS Roma dan Michael Kayode yang saat ini bermain untuk Brentford di Liga Primer Inggris.

