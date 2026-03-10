Bursa Transfer: Juventus Bidik Djed Spence untuk Perkuat Sektor Bek Sayap

Headline
JUVENTUS dilaporkan tengah menyusun strategi untuk memboyong bek sayap Tottenham Hotspur, Djed Spence, pada bursa transfer mendatang. Pemain asal Inggris berusia 25 tahun tersebut dipandang sebagai profil ideal untuk meningkatkan kualitas pertahanan sekaligus daya serang dari sektor sayap Si Nyonya Tua.
Ketertarikan Juventus tidak lepas dari peran Direktur Olahraga mereka, Marco Ottolini. Ottolini adalah sosok yang memfasilitasi kepindahan Spence ke Genoa pada Januari 2024 saat ia masih menjabat di klub tersebut. Pengalaman sukses Spence di Serie A menjadi nilai tambah yang membuat manajemen Juventus yakin untuk memboyongnya ke Turin.
Informasi Kunci: Djed Spence telah mencatatkan 22 penampilan di Liga Primer Inggris musim 2025/2026 dan menjadi bagian dari skuad Tottenham Hotspur yang memenangkan Liga Europa musim lalu.
Berdasarkan laporan media Italia, Tottenham Hotspur menetapkan banderol sebesar 30 juta Euro untuk sang pemain. Nilai tersebut setara dengan kurang lebih Rp512 miliar. Angka ini dianggap cukup tinggi bagi seorang bek sayap, namun Juventus melihatnya sebagai investasi jangka panjang mengingat kontrak Spence di London Utara masih tersisa hingga 2029.
|Kategori
|Data
|Penampilan (Liga Inggris)
|22 Pertandingan
|Menit Bermain
|1.691 Menit
|Akurasi Umpan
|81.4%
|Posisi Utama
|Bek Kanan / Bek Kiri
Salah satu alasan utama Juventus mengejar Spence adalah kemampuannya bermain di kedua sisi lapangan. Musim ini, manajer Tottenham sering menempatkan Spence sebagai bek kiri meskipun kaki dominannya adalah kanan. Kemampuan inverted wing-back ini sangat dibutuhkan Juventus untuk memberikan variasi serangan di bawah asuhan pelatih mereka saat ini.
Jika kesepakatan dengan Tottenham gagal tercapai karena masalah harga, Juventus dikabarkan telah menyiapkan daftar alternatif, termasuk Zeki Celik dari AS Roma dan Michael Kayode yang saat ini bermain untuk Brentford di Liga Primer Inggris.
