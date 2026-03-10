Ambisi Joao Pedro: Musim Spesial di London dan Misi Terus Berkembang

Penyerang Chelsea Joao Pedro (kanan)(AFP/PETER POWELL )

PENYERANG Chelsea, Joao Pedro, merefleksikan musim perdana perjalanannya bersama klub asal London Barat tersebut sebagai sesuatu yang "spesial".

Meski telah memberikan dampak instan bagi lini serang The Blues, pemain asal Brasil ini menegaskan bahwa dirinya belum puas dan masih menyimpan ambisi besar untuk terus meningkatkan level permainannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Joao Pedro menjelang laga krusial Chelsea di kompetisi Eropa. Sejak mendarat di Stamford Bridge, ia seolah tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan atmosfer ketat kompetisi Inggris.

“Saya pikir tahun pertama saya di Chelsea sangat spesial. Saya datang ke sini untuk membantu tim. Saya percaya saya telah menunjukkan performa yang baik. Saya adalah pemain yang selalu ingin berkembang dan mencapai level tertinggi yang saya bisa,” ujar Joao Pedro kepada UEFA, Senin (9/3).

Ketajaman yang Menjanjikan

Statistik mencatat bahwa pemain berusia 24 tahun ini tampil sangat menonjol sepanjang musim 2025/26. Dari total 42 pertandingan yang telah dilakoni di semua kompetisi, Joao Pedro berhasil menyumbangkan 21 gol dan enam assist. Catatan ini membuktikan efektivitasnya sebagai motor serangan utama tim.

Jika menilik persaingan di Liga Primer Inggris musim ini, produktivitas Joao Pedro hanya mampu dilampaui oleh ujung tombak Manchester City, Erling Haaland. Penyerang asal Norwegia tersebut masih memimpin dengan total 40 kontribusi gol (32 gol dan delapan assist).

Namun, Joao Pedro menunjukkan akselerasi luar biasa sejak memasuki kalender tahun 2026. Ia tercatat telah mengoleksi 14 gol pascapergantian tahun.

Di level Eropa, torehan ini hanya kalah tipis dari striker Bayern Muenchen, Harry Kane, yang memimpin dengan koleksi 15 gol dalam periode yang sama.

Tumpuan di Laga Krusial

Ketajaman Joao Pedro juga menjadi faktor kunci keberhasilan Chelsea melaju ke putaran kelima Piala FA. Sebelumnya, ia juga menunjukkan kelasnya dengan mencetak hattrick gemilang saat Chelsea melibas Aston Villa dengan skor telak 4-1 dalam lanjutan Liga Primer Inggris.

Kini, fokus sang penyerang beralih ke panggung Liga Champions. Chelsea dijadwalkan akan bertandang ke markas Paris Saint-Germain di Parc des Princes untuk melakoni laga leg pertama babak 16 besar pada Kamis (12/3).

Pelatih Liam Rosenior diprediksi akan kembali mengandalkan Joao Pedro untuk membongkar pertahanan raksasa Prancis tersebut demi mengamankan modal positif di leg pertama.

Persaingan Menuju Piala Dunia

Penampilan konsisten di level klub secara otomatis melambungkan namanya sebagai kandidat kuat striker utama Timnas Brasil untuk ajang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Meksiko.

Kendati demikian, Joao Pedro dipastikan harus menjaga konsistensinya. Pasalnya, persaingan di lini depan Selecao tetaplah sengit.

Nama-nama seperti Richarlison dari Tottenham Hotspur dan penggawa Manchester United, Matheus Cunha, juga terus menunjukkan performa impresif demi memperebutkan tempat di skuad utama asuhan pelatih Brasil. (Ant/Z-1)