Wrexham vs Chelsea: Chelsea Tekuk 10 Pemain Wrexham 4-2 Lewat Extra Time

CHELSEA harus bekerja ekstra keras untuk melaju ke babak perempat final Piala FA setelah menumbangkan tim divisi bawah, Wrexham, dengan skor 4-2. Dalam laga yang berlangsung di Wales tersebut, The Blues sempat dua kali tertinggal sebelum akhirnya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain di babak perpanjangan waktu.

Pertandingan ini disaksikan langsung oleh pemilik Wrexham asal Hollywood, Ryan Reynolds dan Rob McElhenney. Tuan rumah tampil mengejutkan dengan memberikan perlawanan sengit sejak peluit pertama dibunyikan.

Kejar-kejaran Skor yang Sengit

Wrexham membuka keunggulan lebih dulu melalui Sam Smith. Memanfaatkan garis pertahanan Chelsea yang terlalu tinggi, Smith melepaskan tembakan ke tiang dekat yang gagal diantisipasi pertahanan tim tamu.

Chelsea baru bisa menyamakan kedudukan menjelang turun minum melalui keberuntungan. Upaya Alejandro Garnacho yang mencoba menyapu bola justru mengenai George Thomason, lalu memantul ke punggung kiper Wrexham, Arthur Okonkwo, dan masuk ke gawang sendiri. Skor 1-1 menutup babak pertama.

Memasuki babak kedua, tempo permainan tetap tinggi. Wrexham kembali unggul lewat skema apik, tendangan voli Josh Windass dibelokkan secara cerdik oleh Callum Doyle untuk mengubah skor menjadi 2-1. Namun, kegembiraan publik tuan rumah hanya bertahan empat menit setelah Josh Acheampong melepaskan tembakan keras ke tiang dekat yang kembali membuat skor imbang menjadi 2-2.

Kartu Merah Menjadi Titik Balik

Momen krusial terjadi di masa injury time babak kedua. Melalui tinjauan VAR, wasit Peter Bankes mengganjar gelandang Wrexham, George Dobson, dengan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras terhadap Garnacho pada menit ke-93.

Bermain dengan 10 orang membuat Wrexham mulai kelelahan di babak perpanjangan waktu. Chelsea akhirnya berbalik unggul untuk pertama kalinya melalui sepakan voli Alejandro Garnacho yang memanfaatkan umpan silang Dario Essugo.

Drama sempat terjadi ketika gol penyeimbang Lewis Brunt untuk Wrexham pada menit ke-114 dianulir oleh VAR karena offside. Menjelang akhir laga, Joao Pedro memastikan kemenangan Chelsea melalui skema serangan balik cepat saat pertahanan Wrexham sudah terkuras habis.

Kemenangan ini memperpanjang catatan Chelsea yang tidak pernah kalah melawan tim divisi lebih rendah dalam 25 pertandingan beruntun di FA Cup. Hasil ini juga membawa mereka ke babak delapan besar dalam upaya mengincar trofi yang terakhir kali mereka menangkan pada 2019 tersebut. (BBC/Z-2)