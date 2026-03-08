Arsenal vs Mansfield: Arsenal Tekuk Mansfield Town, Max Dowman Cetak Rekor Pemain Termuda

Manajer Arsenal Mikel Arteta(Arsenal)

ARSENAL memastikan tiket ke babak perempat final Piala FA setelah meraih kemenangan tipis 2-1 atas Mansfield Town di One Call Stadium. Meski harus bersusah payah, kemenangan ini menjadi sangat spesial karena diwarnai oleh sejarah baru yang ditorehkan pemain muda The Gunners.

Dua gol kemenangan Arsenal dicetak oleh Noni Madueke dan Eberechi Eze. Namun, sorotan utama tertuju pada Max Dowman yang mencatatkan diri sebagai pemain termuda Arsenal sepanjang sejarah di ajang Piala FA. Selain Dowman, pemain berusia 16 tahun lainnya, Marli Salmon, juga dipercaya turun sejak menit awal.

Pujian Mikel Arteta untuk Mansfield Town

Usai laga, manajer Mikel Arteta mengakui pertandingan ini mencerminkan keindahan sekaligus kesulitan kompetisi tertua di dunia tersebut. Ia memberikan apresiasi tinggi kepada atmosfer yang diciptakan tuan rumah.

"Pertandingan ini mencontohkan sejarah Piala FA, betapa sulit dan indahnya ajang ini. Mereka membuatnya sangat berat bagi kami, jadi kredit besar untuk Nigel dan timnya atas cara mereka bermain. Belum lagi kondisi lapangan dan energi suporter yang menurut saya luar biasa," ujar Arteta dalam sesi konferensi pers.

Arteta menambahkan bahwa timnya harus benar-benar bekerja keras karena setelah Mansfield menyamakan kedudukan, pertandingan menjadi jauh lebih berbahaya bagi Arsenal.

Debut Bersejarah Max Dowman dan Marli Salmon

Terkait performa para pemain mudanya, Arteta mengaku sangat bangga. Max Dowman mencuri perhatian lewat kontrol bolanya yang tenang meskipun berada di bawah tekanan fisik lawan.

"Saya sangat bangga padanya (Max), juga pada Marli. Dua pemain berusia 16 tahun menjadi starter di Piala FA menunjukkan banyak hal tentang kepribadian dan kualitas mereka. Max tampil luar biasa," puji manajer asal Spanyol tersebut.

Meski Marli Salmon melakukan kesalahan yang berujung pada gol penyeimbang Mansfield, Arteta enggan menyalahkan pemain mudanya. Ia menilai kesalahan adalah bagian dari proses belajar di level tertinggi.

Strategi Baru dan Kondisi Cedera

Laga ini juga menandai pertama kalinya dalam empat setengah tahun terakhir Arsenal bermain dengan skema tiga bek. Arteta menjelaskan perubahan taktik ini terpaksa dilakukan demi mengatur beban kerja pemain di tengah jadwal yang padat.

Namun, kemenangan ini harus dibayar mahal. Leandro Trossard dan Riccardo Calafiori terpaksa ditarik keluar lapangan karena mengalami masalah otot atau niggle.

"Keduanya merasa tidak nyaman untuk melanjutkan pertandingan. Kami tahu kemungkinan ini bisa terjadi, terutama dengan kondisi lapangan hari ini, jadi kami harus menarik mereka keluar," pungkas Arteta. (Arsenal/Z-2)