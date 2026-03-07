Arne Slot Puas Liverpool Sukses Balas Dendam atas Wolves

Headline
Pelatih Liverpool Arne Slot mengaku lega timnya mampu bangkit dan membalas kekalahan dari Wolverhampton Wanderers dengan kemenangan 3-1 pada babak kelima FA Cup di Stadion Molineux, Sabtu (7/3) dini hari. Gol dari Andrew Robertson, Mohamed Salah, dan Curtis Jones memastikan the Reds ke perempat final sekaligus menebus kekalahan 1-2 di Liga Primer tiga hari sebelumnya.
Kemenangan tersebut menjadi angin segar bagi Liverpool yang menjalani musim penuh naik-turun. Tim asal Merseyside itu kini masih memiliki peluang meraih trofi melalui Piala FA dan Liga Champions meski performa mereka di liga domestik belum stabil. Slot mengakui hasil tersebut memberi perasaan berbeda setelah tekanan meningkat akibat kekalahan sebelumnya.
“Setiap tiga hari saya memiliki perasaan yang berbeda. Tiga hari lalu perasaan saya benar-benar berbeda dengan sekarang,” kata Slot.
“Bagus bisa berada di perempat final Piala FA. Dalam tiga atau empat hari ke depan kami akan menghadapi pertandingan besar lainnya di Istanbul," tambahnya.
Liverpool selanjutnya dijadwalkan bertandang ke markas Galatasaray untuk menjalani leg pertama babak 16 besar Liga Champions.
Dalam laga Wolves vs Liverpool, Slot juga mendapat dorongan positif dari penampilan Robertson serta winger muda berusia 17 tahun, Rio Ngumoha. Keduanya dinilai tampil impresif dan berpotensi mendapat kesempatan lebih banyak di laga berikutnya. Slot memuji kontribusi Ngumoha yang mampu memberi dampak besar meski masih sangat muda.
“Istimewa karena jika Anda berusia 17 tahun dan bisa memberi dampak ketika dua tim Liga Primer saling berhadapan, itu menunjukkan betapa bagusnya dia sebagai pemain," kata Slot.
“Namun, bergantung pada dia untuk menampilkan hal itu setiap saat. Ini seharusnya memberi dia banyak kepercayaan diri untuk menunjukkan hal itu dalam pertandingan tandang," imbuhnya.
Meski puas dengan kemenangan timnya, Slot tetap menyoroti satu hal yang menurutnya mengecewakan, yakni kebobolan di akhir laga setelah gol Hwang Hee-chan.
“Sangat membuat frustrasi melihat kami hampir tidak memberikan peluang apa pun, tetapi kami tetap kebobolan satu gol," tukas Slot.
