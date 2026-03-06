Preview Wolves vs Liverpool: Misi Balas Dendam The Reds di Piala FA

Headline
HANYA berselang tiga hari setelah kekalahan menyakitkan di Liga Premier Inggris, Liverpool kembali menyambangi Molineux Stadium untuk menghadapi Wolverhampton Wanderers. Pertarungan kali ini memperebutkan tiket perempat final Piala FA 2025/2026 pada Sabtu (7/3/2026) dini hari WIB.
Kekalahan 1-2 Liverpool di stadion yang sama awal pekan ini masih menyisakan perih bagi armada Arne Slot. Gol Andre di menit ke-94 membuyarkan harapan The Reds untuk membawa pulang poin. Kini, ajang tertua di dunia ini menjadi panggung bagi Liverpool untuk melakukan penebusan dosa sekaligus menjaga asa meraih trofi domestik.
Wolverhampton Wanderers, di bawah asuhan Rob Edwards, menunjukkan transformasi luar biasa saat bermain di kandang. Meski terseok-seok di papan bawah klasemen liga, Wolves tampil tanpa beban di kompetisi piala. Keberhasilan mereka meredam agresivitas lini tengah Liverpool pada pertemuan sebelumnya menjadi modal berharga.
Di sisi lain, Liverpool diprediksi akan tampil lebih waspada. Arne Slot kemungkinan akan memperbaiki struktur pertahanan yang sempat bocor lewat serangan balik cepat Wolves. Kehadiran Mohamed Salah yang mulai menemukan kembali insting mencetak golnya diharapkan menjadi pembeda di laga krusial ini.
Liverpool masih harus tampil tanpa beberapa bintangnya. Florian Wirtz dan Alexander Isak masih menepi karena cedera serius. Arne Slot kemungkinan akan memberikan kesempatan kepada Andrew Robertson untuk mengisi posisi bek kiri sejak awal laga guna memberikan kestabilan lebih di sisi pertahanan.
Wolves sendiri tidak memiliki masalah cedera baru. Trio Andre, Joao Gomes, dan Angel Gomes diprediksi akan kembali menjadi motor serangan tuan rumah untuk merepotkan barisan pertahanan Virgil van Dijk dkk.
|Statistik Kunci
|Keterangan
|Pertemuan Terakhir
|Wolves 2-1 Liverpool (3 Maret 2026)
|Top Skor Liverpool
|Mohamed Salah
|Status Tuan Rumah
|Wolves memenangkan 2 laga kandang terakhir
Wolves (3-4-2-1): José Sá; Santi Bueno, Ladislav Krej?í, Matt Doherty; Jackson Tchatchoua, André, João Gomes, David Møller Wolfe; Mateus Mane, Angel Gomes; Adam Armstrong.
Liverpool (4-2-3-1): Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo; Hugo Ekitike.
Pertandingan ini akan menjadi ujian mental bagi Liverpool. Jika gagal beradaptasi dengan atmosfer Molineux yang intimidatif, bukan tidak mungkin The Reds akan kembali terjungkal. Namun, dengan kedalaman skuad yang dimiliki, Liverpool tetap diunggulkan untuk melaju ke babak berikutnya, asalkan mampu meredam transisi cepat tuan rumah.
Apakah ada laga ulangan (replay) di Piala FA musim ini?
Berdasarkan aturan terbaru, mulai putaran kelima tidak ada lagi sistem laga ulangan. Jika seri dalam 90 menit, laga akan berlanjut ke perpanjangan waktu dan adu penalti.
