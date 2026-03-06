Preview Mansfield vs Arsenal: Misi Quadruple Gunners di Piala FA 2026

Mansfield vs Arsenal(MI/AI)

MANSFIELD Town bersiap menyambut pemimpin klasemen Liga Premier Inggris, Arsenal, dalam laga bersejarah di babak kelima Piala FA 2025/2026. Bermain di One Call Stadium, tuan rumah berharap bisa menciptakan keajaiban "Giant Killing" seperti saat mereka menumbangkan Burnley di babak sebelumnya.

Analisis Pertandingan: Misi Quadruple Arteta

Arsenal datang ke Mansfield dengan kepercayaan diri tinggi. Kemenangan tipis 1-0 atas Brighton di liga tengah pekan lalu membuat mereka kokoh di puncak klasemen dengan keunggulan tujuh poin. Namun, Piala FA selalu menyajikan kejutan, dan Mikel Arteta sadar betul bahwa tim kasta bawah seperti Mansfield akan bermain tanpa beban.

Arteta diperkirakan akan memberikan menit bermain kepada pemain yang jarang menjadi starter seperti Kepa Arrizabalaga di bawah mistar, serta Noni Madueke dan Gabriel Jesus di lini depan. Gabriel Jesus sendiri menjadi pemain yang paling diwaspadai karena ketajamannya saat menghadapi tim di luar kasta tertinggi dalam kompetisi piala.

Prediksi Susunan Pemain

Tim Prediksi Starting XI Mansfield Town Roberts; Knoyle, Oshilaja, Blake-Tracy; Akins, Lewis, Reed, McLaughlin; Evans, Roberts; Oates. Arsenal Kepa; Mosquera, Salmon, Gabriel, Calafiori; Eze, Norgaard, Havertz; Madueke, Jesus, Trossard.

Head to Head (H2H) Mansfield vs Arsenal

Pertemuan kedua tim sangat jarang terjadi. Secara historis, mereka baru bertemu satu kali di ajang kompetitif:

19 Januari 1929 (Piala FA): Mansfield Town 0-2 Arsenal

Prediksi Skor: Mansfield Town 0-3 Arsenal Meski Mansfield akan memberikan perlawanan sengit di awal laga dengan dukungan penuh publik Field Mill, kedalaman skuad dan kualitas individu pemain Arsenal diprediksi akan menjadi pembeda. Arsenal kemungkinan besar akan mengunci kemenangan sebelum babak kedua berakhir untuk mengamankan tiket ke perempat final.

People Also Ask (FAQ)

Di mana pertandingan Mansfield vs Arsenal ditayangkan?

Pertandingan ini akan disiarkan langsung melalui jaringan beIN SPORTS atau layanan streaming Vidio pada Sabtu, 7 Maret 2026 pukul 19.15 WIB.

Apakah Bukayo Saka akan bermain?

Besar kemungkinan Bukayo Saka akan diistirahatkan oleh Mikel Arteta untuk menjaga kebugarannya menjelang laga Liga Champions melawan Bayer Leverkusen.

Siapa pencetak gol terbanyak Mansfield di Piala FA musim ini?

Louis Reed menjadi pemain kunci bagi Mansfield di kompetisi ini dengan torehan 3 gol dalam 4 penampilan.

