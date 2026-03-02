Preview Port Vale vs Bristol City: Misi Bangkit di Panggung Piala FA

Headline
Laga tunda putaran keempat Piala FA 2025/2026 akan mempertemukan Port Vale melawan Bristol City di Stadion Vale Park pada Selasa (3/3) malam waktu setempat. Pertandingan yang sempat tertunda karena cuaca buruk ini menjadi kesempatan krusial bagi kedua tim untuk mengamankan tiket ke babak kelima, di mana Sunderland telah menanti sang pemenang.
Port Vale, yang saat ini tengah berjuang keras keluar dari zona degradasi League One, membawa modal kepercayaan diri setelah mencatatkan tren positif tak terkalahkan dalam tiga laga terakhir. Meski secara kasta terpaut jauh dari sang lawan, skuat asuhan Jon Brady berharap atmosfer stadion kandang dapat memicu kejutan besar atau giant killing.
Sementara itu, Bristol City datang dengan ambisi mengakhiri inkonsistensi performa mereka di Championship. Kekalahan tipis dari Watford pekan lalu menjadi cambuk bagi pelatih Gerhard Struber untuk segera melakukan evaluasi, terutama di lini pertahanan yang kehilangan beberapa pemain kunci akibat cedera.
The Valiants diprediksi akan menurunkan komposisi terbaiknya. Penyerang veteran Andre Gray diharapkan menjadi pembeda dengan pengalamannya di level tinggi. Di lini tengah, peran Funso Ojo sangat vital untuk memutus aliran bola lawan sebelum masuk ke area penalti.
Masalah cedera masih menghantui The Robins dengan absennya Rob Dickie dan Rob Atkinson. Namun, kembalinya Scott Twine ke performa tajam menjadi angin segar. Sinclair Armstrong kemungkinan besar akan dipercaya memimpin lini depan sejak menit awal untuk memanfaatkan kecepatannya dalam skema serangan balik.
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|10/02/2015
|Bristol City vs Port Vale
|3-1
|16/09/2014
|Port Vale vs Bristol City
|0-3
|25/03/2014
|Bristol City vs Port Vale
|5-0
|05/10/2013
|Port Vale vs Bristol City
|1-1
Port Vale (4-4-2): Gauci; Campbell, Hall, Humphreys, John; Archer, Ojo, George Hall, Shipley; Ben Waine, Andre Gray.
Bristol City (4-2-3-1): Lumley; Ngakia, Vyner, Naismith, Pring; Knight, King; Sykes, Twine, Mehmeti; Armstrong.
Pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan streaming penyedia hak siar Piala FA di Indonesia seperti beIN Sports atau platform Vidio.
Secara statistik dan kualitas skuat, Bristol City lebih diunggulkan. Namun, performa Port Vale yang sedang menanjak di kandang membuat potensi hasil imbang atau kejutan tetap terbuka lebar.
Kedua tim jarang bertemu di kompetisi piala. Mayoritas pertemuan mereka terjadi di kompetisi liga (Championship dan League One), di mana Bristol City mendominasi kemenangan dalam dua dekade terakhir.
