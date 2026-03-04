Port Vale vs Bristol City: Ben Waine Jadi Pahlawan, Port Vale Depak Bristol City Secara Dramatis

Gol Ben Waine di babak perpanjangan waktu membawa Port Vale singkirkan Bristol City dari Piala FA. (FA)

PORT Vale sukses menciptakan kejutan di ajang Piala FA setelah berhasil menumbangkan tim kasta lebih tinggi, Bristol City, dengan skor tipis 1-0. Penyerang asal Selandia Baru, Ben Waine, menjadi pahlawan kemenangan lewat golnya di babak perpanjangan waktu yang memastikan tiket ke putaran kelima.

Kemenangan ini terasa istimewa mengingat Port Vale saat ini tengah berjuang di dasar klasemen League One, sementara Bristol City merupakan penghuni divisi Championship. Laga yang sempat tertunda karena lapangan tergenang air ini akhirnya tuntas dalam durasi 112 menit yang melelahkan di Vale Park.

Dominasi Tak Terduga Tuan Rumah

Meski terpaut kasta, Port Vale justru tampil lebih mengancam sejak babak pertama. Walaupun Bristol City mendominasi penguasaan bola, efektivitas peluang ada di tangan tuan rumah. Ben Waine sempat mendapatkan beberapa kesempatan emas melalui sundulan dan sepakan jarak dekat, namun akurasi masih menjadi kendala di 45 menit pertama.

Di sisi lain, Bristol City mencoba membalas melalui pergerakan Sinclair Armstrong. Namun, kesigapan barisan pertahanan Port Vale yang dikomandoi Connor Hall dan Jordan Gabriel membuat setiap ancaman tim tamu berhasil dipatahkan sebelum mencapai gawang yang dikawal Joe Gauci.

Kebuntuan 90 Menit dan Perpanjangan Waktu

Memasuki babak kedua, Bristol City meningkatkan intensitas serangan melalui pengaruh Sam Morsy di lini tengah. Tim tamu terus memberikan tekanan, namun penyelesaian akhir yang buruk membuat mereka lebih sering mendapatkan sepak pojok ketimbang tembakan tepat sasaran.

Mendekati akhir waktu normal, pemain pengganti Emil Riis hampir menciptakan gol kemenangan bagi Bristol, tetapi intervensi gemilang dari Jaheim Headley berhasil menggagalkan peluang tersebut. Pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu setelah skor kacamata bertahan selama 90 menit.

Di babak perpanjangan waktu, drama semakin memuncak. Bek Bristol, Cam Pring, sempat melakukan penyelamatan heroik di garis gawang untuk mementahkan upaya Waine. Tak lama kemudian, giliran Joe Gauci yang beraksi di bawah mistar Port Vale dengan menepis tendangan bebas berbahaya dari Tomi Horvat.

Gol Penentu Ben Waine

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-112. Berawal dari sapuan bola Andre Gray yang gagal diantisipasi dengan baik oleh lini belakang Bristol City, Ben Waine berhasil mencuri bola. Dengan tenang, ia melewati kiper Joe Lumley dan menyarangkan bola ke gawang yang kosong.

Bristol City sebenarnya memiliki satu peluang emas untuk menyamakan kedudukan di detik-detik terakhir, namun Mark Sykes secara mengejutkan gagal mengonversi peluang matang di mulut gawang.

Dengan hasil ini, Port Vale resmi melaju ke putaran kelima FA Cup. Mereka dijadwalkan akan menjamu tim Liga Premier Inggris, Sunderland, di Vale Park pada hari Minggu mendatang. (FA/Z-2)