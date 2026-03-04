Wolves vs Liverpool: Drama Menit Akhir, Gol Perdana André Tumbangkan The Reds 2-1

Wolverhampton Wanderers berikan kejutan besar dengan mengalahkan Liverpool 2-1 di Molineux. Gol dramatis André di masa injury time bungkam skuat Arne Slot.(Wolverhampton Wanderers)

WOLVERHAMPTON Wanderers berhasil mencatatkan kemenangan beruntun di Liga Premier Inggris untuk pertama kalinya sejak April 2025. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Molineux, Wolves secara mengejutkan menumbangkan raksasa Liverpool dengan skor 2-1 berkat gol perdana André bagi klub di masa injury time.

Meski terancam degradasi dengan selisih 11 poin dari zona aman, skuat asuhan Rob Edwards tampil tanpa beban. Semangat pantang menyerah ini sebelumnya telah membuahkan hasil positif saat mereka menahan imbang Arsenal dan Aston Villa di kandang.

Babak Pertama yang Alot

Liverpool memulai laga dengan agresif demi menghindari kekalahan dari tim papan bawah. Cody Gakpo sempat menguji kiper José Sá lewat tendangan jarak jauh, namun bola berhasil diamankan dengan mudah. Tekanan The Reds berlanjut melalui aksi individu Jeremie Frimpong, tetapi penyelesaian akhirnya masih melambung di atas mistar.

Tuan rumah tampak nyaman meredam serangan Liverpool sepanjang babak pertama. Pertahanan solid Wolves membuat Liverpool frustrasi; skuat Arne Slot hanya mampu mencatatkan dua tembakan tepat sasaran, sementara Wolves bahkan tidak melepaskan satu pun tembakan ke gawang hingga turun minum.

Drama Babak Kedua dan "Sucker Punch" Wolves

Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan meningkat. Liverpool sempat menuntut penalti saat umpan silang Frimpong mengenai lengan Ladislav Krej?í, namun wasit bergeming. Peluang emas tim tamu kembali mentah saat sundulan Hugo Ekitiké membentur mistar gawang setelah terjadi kemelut di depan gawang José Sá.

Kejutan besar terjadi pada menit ke-78. Lewat skema serangan balik cepat, Tolu Arokodare berhasil memenangkan duel fisik dengan Virgil van Dijk dan mengirimkan umpan kepada Rodrigo Gomes. Dengan tenang, Gomes mencungkil bola melewati Alisson Becker untuk membawa Wolves unggul 1-0.

Liverpool merespons cepat. Mohamed Salah akhirnya memecah kebuntuan dan mencetak gol pertamanya di Liga Premier Inggris sejak November lalu. Salah berhasil memotong operan ceroboh Jean-Ricner Bellegarde dan menyontek bola melewati José Sá untuk menyamakan kedudukan 1-1.

Akhir Dramatis di Masa Injury Time

Saat Liverpool terus menggempur untuk mencari gol kemenangan di masa tambahan waktu, Wolves justru memberikan pukulan mematikan. André melepaskan tembakan keras yang membentur bek Joe Gomez, membuat bola berubah arah secara drastis dan mengecoh Alisson. Gol tersebut mengunci kemenangan 2-1 bagi tuan rumah.

Kemenangan ini menjadi suntikan moral luar biasa bagi fans Wolves untuk tetap memimpikan keajaiban bertahan di kasta tertinggi. Sebaliknya, bagi Liverpool, kekalahan ini menjadi kerugian besar dalam upaya mereka mengamankan posisi di lima besar klasemen demi tiket Liga Champions musim depan. (Flash Score/Z-2)