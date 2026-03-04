Bournemouth vs Brentford: Drama Dua Tiang Gawang, The Cherries Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

Headline
BOURNEMOUTH berhasil memperpanjang catatan impresif mereka di Liga Premier Inggris menjadi sembilan laga beruntun tak terkalahkan. Menjamu Brentford di Vitality Stadium, skuat asuhan Andoni Iraola tersebut harus puas berbagi satu poin setelah laga berakhir dengan skor kacamata 0-0.
Meski berakhir tanpa gol, pertandingan berjalan cukup sengit dengan dominasi tuan rumah di babak pertama. Peluang pembuka hadir melalui Marcus Tavernier yang melakukan akselerasi ke dalam sebelum melepaskan tendangan melengkung yang hanya melenceng tipis dari sasaran.
The Cherries terus menekan melalui upaya Alex Scott dari jarak jauh dan sundulan James Hill. Peluang emas kembali didapatkan Tavernier dari sudut sempit, namun Caoimhin Kelleher yang kembali mengawal gawang Brentford tampil sigap menghalau bola. Di sisi lain, tim tamu tampak kesulitan mengembangkan permainan dan hanya mencatatkan dua percobaan gol sebelum turun minum. Nasib sial juga menimpa Brentford setelah Rico Henry terpaksa ditarik keluar akibat cedera pada menit ke-21.
Drama Tiang Gawang dan Gol Dianulir
Memasuki babak kedua, Bournemouth langsung menggebrak. Tavernier nyaris memecah kebuntuan saat menyambar umpan silang, namun bola hanya membentur tiang gawang. Ia juga sempat mengklaim penalti setelah kehilangan keseimbangan akibat kontak dengan Michael Kayode, meski wasit tidak bergeming.
Brentford baru bisa mencatatkan tembakan tepat sasaran pertama mereka pada menit ke-73. Namun, upaya Dango Ouattara terlalu lemah untuk menguji kiper Bournemouth, Ðorðe Petrovic. Tak lama berselang, Petrovic dipaksa bekerja lebih keras saat menepis peluang berbahaya dari Sepp van den Berg.
Menjelang akhir laga, keberuntungan seolah menjauhi Tavernier. Untuk kedua kalinya, tendangannya dari sudut sempit kembali membentur tiang gawang. Bournemouth sempat bersorak ketika Evanilson berhasil menceploskan bola ke gawang setelah aksi individu yang apik, namun selebrasi tersebut terhenti setelah wasit menganulir gol tersebut karena posisi offside.
Hasil imbang ini menandai hasil remis ke-13 bagi Bournemouth di musim ini, sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi sembilan pertandingan (4 menang, 5 imbang). Namun, mereka tetap gagal memutus tren negatif saat bertemu Brentford, di mana Bournemouth belum pernah menang dalam sembilan pertemuan terakhir (Head-to-Head).
Tambahan satu poin ini membuat Brentford tetap bertahan di peringkat ketujuh klasemen sementara demi menjaga asa menuju kompetisi Eropa, unggul empat poin atas Bournemouth yang tertahan di posisi kesembilan. (flash Score/Z-2)
