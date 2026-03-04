Leeds United vs Sunderland: Penalti Kontroversial Diarra Bawa The Black Cats Menang Tipis

Sunderland sukses mengamankan kemenangan krusial 1-0 di markas Leeds United lewat gol penalti Habib Diarra. Kemenangan ini sekaligus memastikan posisi aman bagi Sunderland.(Sunderland)

SUNDERLAND berhasil memutus tren negatif sembilan laga tandang tanpa kemenangan setelah menundukkan Leeds United dengan skor tipis 1-0 di Elland Road. Kemenangan ini membawa The Black Cats menembus ambang batas 40 poin, yang secara praktis mengamankan posisi mereka dari ancaman degradasi musim ini.

Pertandingan ini menjadi panggung bagi kiper muda Melker Ellborg yang melakoni debutnya menggantikan Robin Roefs yang cedera. Di lini belakang, bek veteran Luke O'Nien dipercaya tampil sebagai kapten dalam start pertamanya di Premier League. Meski tampil dengan lini pertahanan darurat, Sunderland mampu meredam gempuran Leeds sejak menit awal.

Leeds United yang mendominasi penguasaan bola sempat mengancam lewat tendangan bebas spesialis mereka, Anton Stach. Namun, Ellborg tampil gemilang dengan menepis bola yang mengarah ke pojok bawah gawang. Hingga babak pertama usai, skor kacamata tetap bertahan akibat minimnya kreativitas serangan dari kedua belah pihak.

Drama VAR dan Penalti Penentu

Memasuki babak kedua, rasa frustrasi mulai menyelimuti pendukung tuan rumah seiring permainan yang berjalan alot. Puncak drama terjadi tepat setelah satu jam laga berjalan, di mana dua keputusan VAR berturut-turut merugikan Leeds.

Pertama, gol Joe Rodon yang memanfaatkan tendangan bebas Anton Stach dianulir karena ia berada dalam posisi offside. Hanya berselang empat menit, wasit Stuart Attwell menunjuk titik putih untuk Sunderland setelah melihat monitor pitchside. Tembakan Wilson Isidor dianggap mengenai tangan Ethan Ampadu.

Habib Diarra yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Meski kiper Karl Darlow sempat menebak arah bola dengan tepat, si kulit bundar tetap meluncur masuk ke gawang. Ini merupakan gol ketiga Diarra dalam tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Pertahanan Solid di Masa Injury Time

Leeds United berusaha keras mengejar ketertinggalan di sisa waktu. Peluang emas didapat melalui Dominic Calvert-Lewin yang nyaris menyambar umpan rendah Daniel James, serta sontekan Jaka Bijol yang membentur tiang gawang.

Meskipun ofisial pertandingan memberikan tambahan waktu hingga 12 menit, pertahanan Sunderland tetap disiplin hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan ini merupakan hasil positif keempat Sunderland dalam tujuh kunjungan terakhir mereka ke Elland Road.

Hasil ini membawa Sunderland naik ke peringkat 11 klasemen sementara. Sebaliknya, Leeds United tertahan di posisi ke-15, hanya terpaut enam poin dari zona degradasi. Bagi Leeds, ini adalah kekalahan kandang berturut-turut pertama mereka di kasta tertinggi sejak April 2023. (Flash Score/Z-2)