Everton vs Burnley: Menang 2-0, The Toffees Jaga Asa ke Eropa

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
EVERTON berhasil memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka melawan Burnley menjadi lima pertandingan beruntun setelah memetik kemenangan krusial 2-0 di Stadion Hill Dickinson. Hasil ini menjadi kemenangan kandang pertama The Toffees di tahun 2026, sekaligus menjaga peluang mereka untuk menembus zona kompetisi Eropa tetap terbuka lebar.
Pertandingan awalnya berjalan alot dengan intensitas rendah di 30 menit pertama. Kedua tim tampak kesulitan membongkar pertahanan lawan dan minim memberikan ancaman berarti. Namun, kebuntuan akhirnya pecah tepat setelah laga berjalan setengah jam.
Berawal dari skema bola mati, umpan tendangan bebas James Garner meluncur akurat ke dalam kotak penalti. James Tarkowski yang berdiri tanpa kawalan berhasil menyambar bola dengan sundulan tajam yang gagal dihalau kiper Martin Dúbravka. Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah bertahan hingga turun minum.
Burnley, yang datang dengan bayang-bayang kekalahan menyakitkan 4-3 dari Brentford pekan lalu, tampak kesulitan bangkit. Skuad asuhan The Clarets tercatat tertinggal di babak pertama untuk ke-16 kalinya di Liga Premier musim ini, sebuah rekor tertinggi di liga.
Memasuki babak kedua, Everton tetap memegang kendali permainan. Ambisi untuk menggandakan keunggulan akhirnya terwujud pada menit ke-60 melalui skema serangan yang rapi. Iliman Ndiaye mengirimkan umpan terobosan cerdik kepada Kiernan Dewsbury-Hall di dalam kotak penalti. Pemain tengah tersebut dengan tenang mencungkil bola melewati Dúbravka untuk mengubah skor menjadi 2-0.
Sadar akan risiko serangan balik, Everton memilih bermain aman di sisa waktu pertandingan guna menghindari kesalahan di masa lalu. Strategi ini terbukti efektif lantaran tim tamu hanya mampu melepaskan dua tembakan tepat sasaran sepanjang babak kedua.
Kemenangan ini tidak hanya mengakhiri tren tanpa kemenangan di kandang selama tiga bulan terakhir, tetapi juga memutus rekor buruk Everton yang tidak pernah menang dalam empat laga kandang terakhir yang digelar pada hari Selasa. Saat ini, Everton tetap tertahan di peringkat kedelapan, namun masih menempel ketat tim-tim di atasnya dalam perburuan tiket Eropa.
Sebaliknya, awan mendung kian pekat menaungi Burnley. Kekalahan ke-18 musim ini membuat mereka terpuruk di posisi ke-19 klasemen, terpaut delapan poin dari zona aman dengan hanya menyisakan sembilan pertandingan. Burnley kini terancam terdegradasi untuk ketiga kalinya dalam lima musim terakhir ke kasta Championship. (Flash Score/Z-2)
Prediksi Wolves vs Liverpool di Piala FA. Liverpool mengusung misi balas dendam setelah kalah menyakitkan di Molineux awal pekan ini. Cek jadwal & lineup.
Ribuan suporter Tottenham tinggalkan stadion lebih awal saat kalah dari Crystal Palace. Manajer Tottenham, Igor Tudor, mengaku tidak terkejut dengan reaksi dingin para pendukungnya.
Analisis dampak finansial jika Tottenham Hotspur degradasi ke Championship. Dari anjloknya hak siar hingga kritik Gareth Bale soal kebijakan transfer klub.
Penyerang Tottenham Dominic Solanke berikan pesan pedas usai kekalahan dari Crystal Palace.
Meski Tottenham kalah dari Crystal Palace, Igor Tudor melihat sinyal kebangkitan.
Manajer Crystal Palace Oliver Glasner puji reaksi tim usai bekuk Tottenham, namun beri peringatan soal performa babak kedua dan update cedera Daniel Munoz.
Preview Everton vs Burnley, Misi The Toffees akhiri kutukan kandang di Hill Dickinson Stadium saat menjamu Burnley yang terancam degradasi.
Simak preview Newcastle vs Everton di Liga Primer 2026. Analisis susunan pemain, head to head, dan prediksi skor pertandingan di St James' Park.
Berkat kemenangan atas Everton, Manchester United naik ke peringkat empat klasemen Liga Primer Inggris dengan raihan 48 poin dari 27 laga.
Simak duel Everton menjamu Manchester United di pekan ke-27 Liga Primer Inggris 2025/2026. Lihat prediksi, statistik, dan perkiraan susunan pemain sebelum kick-off.
Di bawah arahan Michael Carrick, Manchester United belum terkalahkan dalam sembilan pertandingan terakhir di Liga Primer Inggris.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved