Rob Edwards Puji Semangat Pantang Menyerah Wolves Usai Tekuk Liverpool

MANAJER Wolverhampton Wanderers, Rob Edwards, mengaku sangat bangga dengan transformasi mentalitas anak asuhnya setelah berhasil mencatatkan dua kemenangan beruntun di Liga Premier Inggris. Kemenangan terbaru diraih secara dramatis saat menjamu juara bertahan Liverpool di Molineux melalui gol penentu di masa injury time.
Kemenangan 2-1 tersebut bermula dari gol Rodrigo Gomes yang sempat disamakan oleh tim tamu, sebelum akhirnya tembakan André yang berbelok arah memastikan tiga poin bagi "The Old Gold". Hasil ini sekaligus memangkas jarak Wolves dengan tim-tim di atasnya dalam papan klasemen.
Menghadapi kualitas Liverpool, Edwards mengakui timnya harus bermain sabar. Meskipun sempat menunjukkan momen apik dengan bola di awal laga, Wolves perlahan kehilangan kendali permainan seiring dominasi The Reds. Namun, skor kacamata di babak pertama adalah bagian dari rencana besar Edwards.
"Itu tidak bagus untuk jantung saya, tapi saya tentu bisa terbiasa dengan ini. Perasaan yang luar biasa," ujar Edwards mengomentari gol kemenangan menit akhir.
Ia menjelaskan bahwa rencananya adalah tetap berada dalam permainan hingga babak kedua, saat lawan mulai membuka ruang. "Ada lebih banyak tekanan pada lawan, mereka mulai terbuka, dan itu meninggalkan sedikit lebih banyak ruang, dan begitulah prosesnya terjadi."
Edwards menyoroti perbedaan mencolok antara kondisi tim saat ia pertama kali datang dengan semangat juang yang ditunjukkan skuatnya saat ini. Meski Wolves memiliki skuat yang tergolong kecil, rasa kebersamaan menjadi senjata utama mereka untuk mematahkan keraguan publik.
"Dulu dan sekarang sangat berbeda dalam hal tingkat perjuangan dan kerja keras yang ditunjukkan para pemain. Kami memiliki kelompok yang erat, bertarung satu sama lain, dan menunjukkan bahwa kami mungkin tidak seburuk yang orang pikirkan," tegasnya.
Euforia kemenangan ini tidak bisa bertahan lama. Wolves dijadwalkan kembali menjamu Liverpool di Molineux pada Jumat malam dalam laga putaran kelima Piala FA. Edwards pun menginstruksikan para pemainnya untuk mereplikasi performa impresif tersebut demi menjaga momentum positif.
Mengenai pilihan antara fokus di liga atau piala domestik, Edwards menegaskan ambisinya untuk menyapu bersih semua laga.
"Kami tahu betapa sulitnya itu. Kami harus memulihkan diri dan mencoba memilih tim yang akan memenangkan pertandingan piala. Ini akan menjadi malam yang sangat menarik bagi kami pada Jumat malam nanti, apakah harus memilih salah satu? Kami akan mencoba memenangkan keduanya," pungkas Edwards. (Wolves/Z-2)
