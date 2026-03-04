Preview Newcastle United vs Manchester United: Misi Michael Carrick di Markas Mantan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERTANDINGAN pekan ke-29 Liga Premier Inggris 2025/2026 akan menyajikan duel panas antara Newcastle United menjamu Manchester United di St. James' Park. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu malam waktu setempat (Kamis dini hari WIB) ini menjadi ujian berat bagi tuan rumah yang sedang dalam tren negatif, sekaligus pembuktian konsistensi bagi tim tamu.
Manchester United datang ke Tyneside dengan modal kepercayaan diri tinggi. Di bawah asuhan Michael Carrick, "Setan Merah" baru saja merangkak naik ke posisi ketiga klasemen sementara setelah kemenangan comeback dramatis 2-1 melawan Crystal Palace. Carrick, yang merupakan putra asli Tyneside dan mantan pemain binaan Newcastle, kini membawa misi untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan United menjadi 12 pertandingan di liga.
Kehadiran striker muda Benjamin Sesko yang sedang tajam dan kreativitas Bruno Fernandes menjadi ancaman utama bagi pertahanan Newcastle yang sedang rapuh. Namun, United memiliki kekhawatiran di lini belakang setelah Harry Maguire dan Luke Shaw dikabarkan tidak dalam kondisi fit 100% pasca laga akhir pekan lalu.
Sebaliknya, kondisi "The Magpies" sedang tidak ideal. Pasukan Eddie Howe terlempar ke peringkat ke-13 klasemen setelah menelan empat kekalahan dari lima laga terakhir. Absennya pilar kunci seperti Bruno Guimaraes karena cedera hamstring menjadi lubang besar di lini tengah Newcastle.
Meski begitu, St. James' Park tetaplah benteng yang angker. Manchester United tercatat selalu kalah dalam tiga kunjungan terakhir mereka ke stadion ini di ajang Liga Premier. Dukungan penuh "Toon Army" di bawah lampu stadion pada laga malam hari diharapkan mampu membangkitkan semangat juang Anthony Gordon dkk untuk meraih poin krusial demi memperbaiki posisi di klasemen.
|Kategori
|Newcastle United
|Manchester United
|Posisi Klasemen
|13
|3
|Form (5 Laga Terakhir)
|K-K-M-K-K
|M-M-S-M-M
|Top Skor Tim
|Bruno Guimaraes (9 Gol)
|Bryan Mbeumo (9 Gol)
Newcastle United (4-3-3): Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall; Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Gordon, Nick Woltemade, Harvey Barnes.
Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens; Diogo Dalot, Leny Yoro, Ayden Heaven, Noussair Mazraoui; Casemiro, Kobbie Mainoo; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Benjamin Sesko.
Dapatkan update hasil pertandingan Newcastle United vs Manchester United di portal berita Media Indonesia.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Prediksi Wolves vs Liverpool di Piala FA. Liverpool mengusung misi balas dendam setelah kalah menyakitkan di Molineux awal pekan ini. Cek jadwal & lineup.
Ribuan suporter Tottenham tinggalkan stadion lebih awal saat kalah dari Crystal Palace. Manajer Tottenham, Igor Tudor, mengaku tidak terkejut dengan reaksi dingin para pendukungnya.
Analisis dampak finansial jika Tottenham Hotspur degradasi ke Championship. Dari anjloknya hak siar hingga kritik Gareth Bale soal kebijakan transfer klub.
Penyerang Tottenham Dominic Solanke berikan pesan pedas usai kekalahan dari Crystal Palace.
Meski Tottenham kalah dari Crystal Palace, Igor Tudor melihat sinyal kebangkitan.
Manajer Crystal Palace Oliver Glasner puji reaksi tim usai bekuk Tottenham, namun beri peringatan soal performa babak kedua dan update cedera Daniel Munoz.
Manajer MU Michael Carrick mengaku kecewa berat setelah rekor tak terkalahkannya diputus Newcastle United.
Newcastle United sukses bekuk Manchester United 2-1 di St James' Park. William Osula jadi pahlawan lewat gol telat, berikan kekalahan perdana bagi Michael Carrick.
Manchester United bertandang ke Newcastle United (5/3/2026). Michael Carrick incar rekor 12 laga tak terkalahkan. Cek prediksi skor, lineups, dan kondisi tim.
Michael Carrick mencetak rekor poin Liga Inggris bersama Manchester United pada 2026. Simak statistik, formasi, dan kabar terbaru sang legenda di Old Trafford.
MANCHESTER United menunjukkan tren positif sejak ditangani Michael Carrick.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved