Preview Newcastle United vs Manchester United: Misi Michael Carrick di Markas Mantan

PERTANDINGAN pekan ke-29 Liga Premier Inggris 2025/2026 akan menyajikan duel panas antara Newcastle United menjamu Manchester United di St. James' Park. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu malam waktu setempat (Kamis dini hari WIB) ini menjadi ujian berat bagi tuan rumah yang sedang dalam tren negatif, sekaligus pembuktian konsistensi bagi tim tamu.

Michael Carrick dan Momentum Kebangkitan Setan Merah

Manchester United datang ke Tyneside dengan modal kepercayaan diri tinggi. Di bawah asuhan Michael Carrick, "Setan Merah" baru saja merangkak naik ke posisi ketiga klasemen sementara setelah kemenangan comeback dramatis 2-1 melawan Crystal Palace. Carrick, yang merupakan putra asli Tyneside dan mantan pemain binaan Newcastle, kini membawa misi untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan United menjadi 12 pertandingan di liga.

Kehadiran striker muda Benjamin Sesko yang sedang tajam dan kreativitas Bruno Fernandes menjadi ancaman utama bagi pertahanan Newcastle yang sedang rapuh. Namun, United memiliki kekhawatiran di lini belakang setelah Harry Maguire dan Luke Shaw dikabarkan tidak dalam kondisi fit 100% pasca laga akhir pekan lalu.

Newcastle United: Berjuang Keluar dari Tren Buruk

Sebaliknya, kondisi "The Magpies" sedang tidak ideal. Pasukan Eddie Howe terlempar ke peringkat ke-13 klasemen setelah menelan empat kekalahan dari lima laga terakhir. Absennya pilar kunci seperti Bruno Guimaraes karena cedera hamstring menjadi lubang besar di lini tengah Newcastle.

Meski begitu, St. James' Park tetaplah benteng yang angker. Manchester United tercatat selalu kalah dalam tiga kunjungan terakhir mereka ke stadion ini di ajang Liga Premier. Dukungan penuh "Toon Army" di bawah lampu stadion pada laga malam hari diharapkan mampu membangkitkan semangat juang Anthony Gordon dkk untuk meraih poin krusial demi memperbaiki posisi di klasemen.

Informasi Pertandingan:

Stadion: St. James' Park, Newcastle upon Tyne

Waktu: Kamis, 5 Maret 2026 (WIB)

Statistik Kunci (Head-to-Head)

Kategori Newcastle United Manchester United Posisi Klasemen 13 3 Form (5 Laga Terakhir) K-K-M-K-K M-M-S-M-M Top Skor Tim Bruno Guimaraes (9 Gol) Bryan Mbeumo (9 Gol)

Prediksi Susunan Pemain

Newcastle United (4-3-3): Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall; Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Gordon, Nick Woltemade, Harvey Barnes.

Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens; Diogo Dalot, Leny Yoro, Ayden Heaven, Noussair Mazraoui; Casemiro, Kobbie Mainoo; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Benjamin Sesko.

