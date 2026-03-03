Newcastle vs MU: Magpies Terjepit, Setan Merah Sedang On-Fire!

Michael Carrick(Manchester United )

NEWCASTLE United mengusung misi sulit saat menjamu Manchester United dalam lanjutan Liga Primer Inggris, Kamis (5/3) dini hari pukul 03.15 WIB. Bermodal rekor pertemuan yang apik, The Magpies justru dihantui tren negatif, sementara Setan Merah datang dengan status tim paling "panas" saat ini.

Performa the Magpies menurun drastis. Mereka hanya meraih satu kemenangan dalam tujuh laga liga terakhir. Kekalahan 2-3 dari Everton di kandang sendiri akhir pekan lalu menjadi pukulan terbaru sekaligus kekalahan kandang ketiga beruntun di liga dan menjadi catatan terburuk sejak 2018.

Manajer Newcastle, Eddie Howe, mengakui timnya tampil rapuh, terutama setelah dua kali kebobolan tak lama usai menyamakan kedudukan kontra Everton.

Meski demikian, ia menegaskan Newcastle tidak akan bermain reaktif saat menghadapi MU. Pasukan Howe akan menyerang dan bermain proaktif.

Di sisi lain, Manchester United datang dengan kepercayaan diri tinggi. Kemenangan 2-1 atas Crystal Palace lewat drama comeback membawa mereka menembus tiga besar klasemen. Sejak pertemuan pertama melawan Newcastle musim ini, MU tak terkalahkan dalam 11 laga liga.

Pelatih MU, Michael Carrick, menilai kebangkitan timnya menunjukkan kematangan mental. Bruno Fernandes dan kawan-kawan kini makin percaya diri untuk berjuang mengamankan empat besar.

“Kami menghadapi tantangan baru dan mampu mengatasinya, itu yang terpenting. Kami memang naik satu peringkat, tetapi ini baru satu pekan. Kami tidak ingin terlena. Saya pikir para pemain akan mendapat banyak manfaat dari pengalaman itu,” kata Carrick dikutip laman klub.

Kontras performa kedua tim menjadikan laga di St James’ Park sarat kepentingan. Newcastle butuh kemenangan untuk menjauh dari ancaman papan bawah sedangkan Manchester United ingin menjaga momentum demi mengamankan posisi empat besar.

Catatan pun berpihak pada MU yang hanya sekali kalah dalam 11 laga tandang liga terakhir.

