Newcastle vs MU: Magpies Terjepit, Setan Merah Sedang On-Fire!

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
NEWCASTLE United mengusung misi sulit saat menjamu Manchester United dalam lanjutan Liga Primer Inggris, Kamis (5/3) dini hari pukul 03.15 WIB. Bermodal rekor pertemuan yang apik, The Magpies justru dihantui tren negatif, sementara Setan Merah datang dengan status tim paling "panas" saat ini.
Performa the Magpies menurun drastis. Mereka hanya meraih satu kemenangan dalam tujuh laga liga terakhir. Kekalahan 2-3 dari Everton di kandang sendiri akhir pekan lalu menjadi pukulan terbaru sekaligus kekalahan kandang ketiga beruntun di liga dan menjadi catatan terburuk sejak 2018.
Manajer Newcastle, Eddie Howe, mengakui timnya tampil rapuh, terutama setelah dua kali kebobolan tak lama usai menyamakan kedudukan kontra Everton.
Meski demikian, ia menegaskan Newcastle tidak akan bermain reaktif saat menghadapi MU. Pasukan Howe akan menyerang dan bermain proaktif.
Di sisi lain, Manchester United datang dengan kepercayaan diri tinggi. Kemenangan 2-1 atas Crystal Palace lewat drama comeback membawa mereka menembus tiga besar klasemen. Sejak pertemuan pertama melawan Newcastle musim ini, MU tak terkalahkan dalam 11 laga liga.
Pelatih MU, Michael Carrick, menilai kebangkitan timnya menunjukkan kematangan mental. Bruno Fernandes dan kawan-kawan kini makin percaya diri untuk berjuang mengamankan empat besar.
“Kami menghadapi tantangan baru dan mampu mengatasinya, itu yang terpenting. Kami memang naik satu peringkat, tetapi ini baru satu pekan. Kami tidak ingin terlena. Saya pikir para pemain akan mendapat banyak manfaat dari pengalaman itu,” kata Carrick dikutip laman klub.
Kontras performa kedua tim menjadikan laga di St James’ Park sarat kepentingan. Newcastle butuh kemenangan untuk menjauh dari ancaman papan bawah sedangkan Manchester United ingin menjaga momentum demi mengamankan posisi empat besar.
Catatan pun berpihak pada MU yang hanya sekali kalah dalam 11 laga tandang liga terakhir.
(P-4)
Unggahan yang dihasilkan Grok mencakup narasi menyakitkan tentang tragedi Hillsborough, Heysel, jatuhnya pesawat di Muenchen, hingga wafatnya mantan penyerang Liverpool, Diogo Jota.
Newcastle United bungkam MU 2-1 lewat gol telat William Osula. Eddie Howe sebut kartu merah Jacob Ramsey tak adil, namun puji kerja keras timnya.
Kiper MU Senne Lammens kecewa berat setelah rekor 11 laga tak terkalahkan Setan Merah patah.
Manajer MU Michael Carrick mengaku kecewa berat setelah rekor tak terkalahkannya diputus Newcastle United.
Newcastle United sukses bekuk Manchester United 2-1 di St James' Park. William Osula jadi pahlawan lewat gol telat, berikan kekalahan perdana bagi Michael Carrick.
Michael Carrick mencetak rekor poin Liga Inggris bersama Manchester United pada 2026. Simak statistik, formasi, dan kabar terbaru sang legenda di Old Trafford.
Sanksi untuk Rodri itu merupakan buntut dari wawancara pascapertandingan saat Manchester City menjamu Tottenham Hotspur pada pekan ke-24 Liga Primer Inggris, awal Februari lalu.
Joao Pedro menegaskan bahwa dirinya belum puas dan masih menyimpan ambisi besar untuk terus meningkatkan level permainannya bersama Chelsea.
Callum Wilson resmi bertahan di West Ham United hingga 2027. Simak detail kontrak baru dan alasan Nuno Espirito Santo mempertahankan sang striker veteran.
Unggahan yang dihasilkan Grok mencakup narasi menyakitkan tentang tragedi Hillsborough, Heysel, jatuhnya pesawat di Muenchen, hingga wafatnya mantan penyerang Liverpool, Diogo Jota.
Andy Robertson mengakui bahwa ketertarikan dari Tottenham Hotspur memang nyata. Proses negosiasi bahkan sempat melibatkan pembicaraan serius di tingkat klub.
KEBOBOLAN di penghujung laga kembali menjadi petaka bagi Liverpool. Takluk 1-2 dari Wolverhampton Wanderers yang menghuni dasar klasemen Liga Primer Inggris, Rabu (4/3).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved