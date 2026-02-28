Bek Muda Norwich City Kellen Fisher Jadi Rebutan 7 Klub Liga Primer Inggris

Headline
NAMA bek muda Norwich City, Kellen Fisher, mendadak menjadi perbincangan hangat di lantai bursa transfer Liga Primer Inggris. Pemain berusia 21 tahun tersebut dilaporkan sedang dipantau secara ketat oleh sedikitnya tujuh klub kasta tertinggi Inggris setelah tampil memukau di kompetisi Championship musim 2025/2026.
Kellen Fisher telah bertransformasi menjadi salah satu bek sayap paling menjanjikan di Inggris sejak bergabung dengan Norwich City dari Bromley pada 2023. Hingga Februari 2026, Fisher telah mencatatkan lebih dari 30 penampilan konsisten bersama The Canaries, yang memicu ketertarikan masif dari klub-klub besar.
Laporan dari TEAMtalk menyebutkan bahwa Everton berada di baris terdepan untuk mengamankan tanda tangan sang pemain. Manajer Everton, David Moyes, dikabarkan membutuhkan tenaga baru di sektor bek kanan untuk menggantikan peran veteran Seamus Coleman dan memberikan kompetisi bagi Nathan Patterson yang kerap didera cedera.
Bukan hanya klub papan tengah, tim-tim Big Six seperti Manchester United dan Arsenal juga dikabarkan telah mengirimkan tim pemandu bakat untuk melihat langsung aksi Fisher di Carrow Road.
Selain kedua klub tersebut, Newcastle United, Brighton & Hove Albion, Brentford, dan Fulham juga disebut-sebut sedang menimbang untuk mengajukan tawaran resmi pada musim panas nanti.
Fleksibilitas taktis menjadi nilai jual utama Fisher. Meski posisi aslinya adalah bek kanan, ia terbukti mampu bermain dengan sama baiknya di posisi bek kiri maupun sebagai inverted wing-back dalam skema modern.
Meski minat terhadap pemainnya sangat tinggi, Norwich City berada dalam posisi tawar yang kuat. Fisher baru saja menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang yang mengikatnya hingga tahun 2028. Hal ini membuat manajemen Norwich tidak akan melepas aset berharganya tersebut dengan harga murah.
Namun, dengan performa Norwich yang saat ini masih tertahan di papan tengah Championship, tawaran untuk bermain di kompetisi kasta tertinggi seperti Premier League tentu akan sangat sulit ditolak oleh sang pemain. Jika perang harga terjadi, nilai transfer Fisher diprediksi akan melonjak jauh melampaui valuasi pasarnya saat ini.
