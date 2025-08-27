Norwich City vs Southampton, The Saints Menangi Duel Sesama Klub Divisi Championship di Piala Liga

Para pemain Southampton melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Norwich City di laga Piala Liga.(X @SouthamptonFC)

WILL Still memberi Norwich gambaran tentang apa yang mungkin terjadi, ketika manajer Southampton tersebut memimpin kemenangan telak the Saints di putaran kedua Piala Liga di Carrow Road, Rabu (27/8) dini hari WIB.

Norwich memasukkan Still ke dalam daftar kandidat pada musim panas 2024 ketika mereka menunjuk Johannes Hoff Thorup sebagai manajer, yang kini telah digantikan Liam Manning.

Still perlahan membangun kembali Southampton setelah the Saints terdegradasi dari Liga Primer Inggris, musim lalu, dan mereka dengan nyaman mengalahkan The Canaries dengan gol-gol dari Cameron Archer, Ryan Fraser, dan gol pertama dari Kuryu Matsuki.

Manning, manajer Norwich, masih menunggu kemenangan kandang pertamanya bersama klub masa kecilnya dan timnya kini telah kalah dalam ketiga pertandingan di Carrow Road musim ini.

Southampton bermain lebih baik di awal pertandingan, tetapi Norwich memiliki peluang terbaik.

Mirko Topic dan Matej Jurasek masing-masing mencetak beberapa tembakan, sementara kiper Saints, Alex McCarthy, melakukan penyelamatan gemilang dari Dane Mathias Kvistgaarden.

Archer tampil berbahaya dan ia memecah kebuntuan di menit ke-32 ketika Kvistgaarden dengan ceroboh kehilangan bola di luar kotak penaltinya sendiri.

Ross Stewart memberi umpan kepada mantan penyerang Aston Villa tersebut untuk melepaskan tembakan melengkung dengan kaki kiri ke sudut jauh gawang.

Ryan Manning kemudian melepaskan umpan lambung yang indah ke arah Fraser untuk mengubah skor menjadi 2-0 di menit ke-62 dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan.

Matsuki menambahkan gol ketiga yang luar biasa sembilan menit menjelang bubaran dengan tendangan keras dari jarak 25 yard untuk mencetak gol pertamanya bagi Saints dalam penampilan ketiganya. (bbc/Z-1)