Norwich City vs Southampton, The Saints Menangi Duel Sesama Klub Divisi Championship di Piala Liga

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
WILL Still memberi Norwich gambaran tentang apa yang mungkin terjadi, ketika manajer Southampton tersebut memimpin kemenangan telak the Saints di putaran kedua Piala Liga di Carrow Road, Rabu (27/8) dini hari WIB.
Norwich memasukkan Still ke dalam daftar kandidat pada musim panas 2024 ketika mereka menunjuk Johannes Hoff Thorup sebagai manajer, yang kini telah digantikan Liam Manning.
Still perlahan membangun kembali Southampton setelah the Saints terdegradasi dari Liga Primer Inggris, musim lalu, dan mereka dengan nyaman mengalahkan The Canaries dengan gol-gol dari Cameron Archer, Ryan Fraser, dan gol pertama dari Kuryu Matsuki.
Manning, manajer Norwich, masih menunggu kemenangan kandang pertamanya bersama klub masa kecilnya dan timnya kini telah kalah dalam ketiga pertandingan di Carrow Road musim ini.
Southampton bermain lebih baik di awal pertandingan, tetapi Norwich memiliki peluang terbaik.
Mirko Topic dan Matej Jurasek masing-masing mencetak beberapa tembakan, sementara kiper Saints, Alex McCarthy, melakukan penyelamatan gemilang dari Dane Mathias Kvistgaarden.
Archer tampil berbahaya dan ia memecah kebuntuan di menit ke-32 ketika Kvistgaarden dengan ceroboh kehilangan bola di luar kotak penaltinya sendiri.
Ross Stewart memberi umpan kepada mantan penyerang Aston Villa tersebut untuk melepaskan tembakan melengkung dengan kaki kiri ke sudut jauh gawang.
Ryan Manning kemudian melepaskan umpan lambung yang indah ke arah Fraser untuk mengubah skor menjadi 2-0 di menit ke-62 dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan.
Matsuki menambahkan gol ketiga yang luar biasa sembilan menit menjelang bubaran dengan tendangan keras dari jarak 25 yard untuk mencetak gol pertamanya bagi Saints dalam penampilan ketiganya. (bbc/Z-1)
Everton menyelesaikan transfer Tyler Dibling dari Southampton dengan kontrak empat tahun hingga Juni 2029
Nilai transfer James Justin dari Leicester City ke Leeds United dilaporkan mencapai 25 juta pound sterling (Rp547 miliar) dengan potensi tambahan bonus berdasarkan performa.
Elkan Baggott telah berseragam Ipswich sejak berusia 14 tahun. Ia masuk ke akademi Ipswich, dan dinaikkan ke tim senior saat berusia 18 tahun.
West Ham United mendatangkan Mads Hermansen untuk menggantikan penjaga gawang Polandia, Lukasz Fabianski, meninggalkan klub pada akhir musim lalu.
Penampilan impresif Elkan Baggott selama masa peminjaman, terutama di Blackpool, membuat manajemen Ipswich Town memperpanjang kontraknya hingga Juni 2026.
Andy Robertson sudah tidak memperkuat Liverpool karena cedera sejak Oktober lalu. Dia melakukan comeback di laga Piala FA melawan Norwich County.
Jika Liverpool berhasil melaju ke final Piala FA, laga pamungkas Klopp bersama the Reds akan dimainkan di Wembley.
Penyerang Norwich City itu dituding merekam hubungan seksualnya dengan mantan kekasihnya menggunakan ponsel tanpa izin. Dia membantah tuduhan itu.
Cantwell tampil 129 kali untuk Norwich kala membantu klub itu meraih promosi dua kali dari Divisi Championship ke Liga Primer Inggris.
Meski juga menang 5-1 lawan Everton, The Gunners hanya bisa finish di peringkat kelima setelah tertinggal dua poin dari Spurs.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved