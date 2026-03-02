Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Dhika Kusuma Winata
02/3/2026 06:57
MU Naik ke Tiga Besar usai Tumbangkan Palace
Pelatih Manchester United Michael Carrick.(Dok AFP)

MANCHESTER United menembus tiga besar klasemen Liga Primer Inggris usai menaklukkan Crystal Palace 2-1 di Old Trafford, Minggu (1/3) malam. Kemenangan itu menjaga tren tak terkalahkan Setan Merah sejak ditangani Michael Carrick dan menghidupkan peluang kembali ke Liga Champions.

MU kini duduk di posisi tiga dengan 51 poin. Di bawah asuhan Carrick, MU belum terkalahkan pada tujuh laga dengan enam kemenangan dan satu hasil imbang.

“Ini terasa seperti hasil yang sangat besar. Kami tertinggal lebih dulu dan harus menunjukkan karakter,” kata kapten MU, Bruno Fernandes.

Benjamin Sesko menjadi penentu kemenangan Setan Merah. Striker asal Slovenia itu dipercaya tampil sebagai starter untuk pertama kalinya dalam tujuh laga terakhir di era Carrick dan membayar kepercayaan tersebut dengan gol krusial.

Palace sempat mengejutkan tuan rumah lewat gol cepat. Maxence Lacroix memenangi duel udara melawan Leny Yoro untuk menanduk masuk sepak pojok Brennan Johnson.

Namun, United merespons dengan baik. Momentum berbalik menjelang satu jam laga berjalan saat Lacroix diusir wasit karena menarik Matheus Cunha di kotak terlarang. Selain kartu merah, Palace juga dihukum penalti.

Bruno Fernandes yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan tenang.

Fernandes kembali berperan dalam gol kedua. Umpan silangnya yang melengkung disambut sundulan keras Sesko untuk memastikan kemenangan. (AFP/E-4)



Editor : Putri yuliani
