Manchester United Tekuk Crystal Palace 2-1, Benjamin Sesko Jadi Penentu

Pelatih Manchester United Michael Carrick(AFP)

MANCHESTER United berhasil mengamankan tiga poin krusial setelah menumbangkan Crystal Palace dengan skor tipis 2-1 dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025/2026 di Stadion Old Trafford, Minggu (1/3/2026). Sempat tertinggal lebih dulu di awal laga, skuat asuhan Michael Carrick bangkit melalui gol penalti Bruno Fernandes dan sundulan Benjamin Sesko.

Jalannya Pertandingan: Kejutan Menit Awal

Laga baru berjalan empat menit, publik Old Trafford dikejutkan oleh gol cepat tim tamu. Berawal dari skema sepak pojok, bek Palace, Maxence Lacroix, berhasil memenangi duel udara dan menyundul bola ke pojok gawang yang dikawal Senne Lammens. Skor 0-1 untuk keunggulan The Eagles bertahan hingga turun minum meskipun MU mendominasi penguasaan bola.

Babak Kedua: Momentum Comeback Setan Merah

Memasuki babak kedua, intensitas serangan United meningkat. Tekanan bertubi-tubi akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-65 saat Matheus Cunha dijatuhkan Lacroix di kotak terlarang. Bruno Fernandes yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna, mengecoh Dean Henderson untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Hanya berselang sepuluh menit, United berbalik unggul. Bruno Fernandes kembali berperan lewat umpan silang akurat dari sisi kiri yang disambut dengan tandukan tajam oleh Benjamin Sesko. Gol tersebut menjadi gol ketujuh Sesko dalam delapan pertandingan terakhirnya, sekaligus mengunci kemenangan 2-1 bagi Setan Merah.

Statistik Kunci Pertandingan Statistik Manchester United Crystal Palace Skor Akhir 2 1 Penguasaan Bola 56% 44% Total Tembakan 14 8 Pencetak Gol B. Fernandes (65' P), B. Sesko (75') M. Lacroix (4')

Susunan Pemain

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Benjamin Sesko.

Crystal Palace (3-4-3): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Strand Larsen, Brennan Johnson.

