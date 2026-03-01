Liverpool vs West Ham : The Reds Naik Peringkat 5 Klasemen Liga Inggris

Headline
PELATIH Liverpool Arne Slot menikmati kemenangan besar yang diraih timnya dalam laga Liverpool vs West Ham United di pekan ke-28 Liga Inggris 2025/2026 di Anfield, Sabtu (28/2). Tuan rumah pesta gol 5-2.
Kemenangan ini membawa The Reds naik ke peringkat lima dengan 48 poin untuk menyamai poin Manchester United di posisi keempat, yang baru bermain Minggu malam pukul 21.00 WIB di Old Trafford melawan Crystal Palace.
"Itu sangat menyenangkan," ucap Arne Slot.
Arne Slot menilai bahwa anak-anak asuhannya telah bermain baik musim ini di Liga Inggris. Lima gol kemenangan Liverpool dicetak oleh Hugo Ekitike (5), Virgil van Dijk (24), Alexis Mac Allister (43), Cody Gakpo (70), dan gol bunuh diri Axel Disasi (82).
Di sisi lain West Ham United selama pertandingan melawan Liverpool membobol dua kali gawang lawan dari tendangan Tomas Soucek (49) dan Taty Castellanos (75).
"Kami bermain cukup baik hari ini, tapi itu bukan penampilan terbaik musim ini," ucap Arne Slot.
Ia mengatakan Liverpool pernah punya performa lebih baik dari musim ini. Liverpool pada pertandingan melawan West Ham United mampu mencetak tiga gol dari bola mati.
Slot merasa sangat lega meskipun situasi itu menjadi momok yang menakutkan baginya. Namun, sudah dapat dilewati oleh Liverpool.
"Musim ini kami menciptakan banyak peluang yang tidak berbuah gol, sering kali karena kurang beruntung. Hari ini pun kami kebobolan dari satu bola mati, dan mereka (West Ham) hampir mencetak satu lagi," ucap Slot. (Ant/H-4)
